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"الصحة" تعلن تسجيل 3183 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 223327

"الصحة العالمية": كورونا خارج عن السيطرة بمعظم الدول ويزداد سوءًا

مع تجاوز عدد حالات الإصابة حاجز الـ12 مليونًا.. في ظل تسارع المعدل

أعلن رئيس منظمة الصحة اليوم أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خارج عن السيطرة في معظم أنحاء العالم ويزداد سوءًا.

تزامن ذلك التصريح الذي أوردته "رويترز"، مع تجاوز عدد حالات الإصابة حاجز الـ12 مليونًا، بزيادة تصل لنحو مليون إصابة في أقل من أسبوع.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات هو ثلاثة أمثال عدد حالات الإنفلونزا التي تسجل سنويًا.

وكان عدد المصابين بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19" 11 مليونًا، الجمعة الماضية، مما يعني أن العالم سجل مليون إصابة جديدة خلال أقل من أسبوع.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات عالميا 552 ألف شخص، فيما تعافى نحو 7 ملايين آخرين.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية": كورونا خارج عن السيطرة بمعظم الدول ويزداد سوءًا
سبق

أعلن رئيس منظمة الصحة اليوم أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خارج عن السيطرة في معظم أنحاء العالم ويزداد سوءًا.

تزامن ذلك التصريح الذي أوردته "رويترز"، مع تجاوز عدد حالات الإصابة حاجز الـ12 مليونًا، بزيادة تصل لنحو مليون إصابة في أقل من أسبوع.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات هو ثلاثة أمثال عدد حالات الإنفلونزا التي تسجل سنويًا.

وكان عدد المصابين بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19" 11 مليونًا، الجمعة الماضية، مما يعني أن العالم سجل مليون إصابة جديدة خلال أقل من أسبوع.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات عالميا 552 ألف شخص، فيما تعافى نحو 7 ملايين آخرين.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
02:41 PM

"الصحة العالمية": كورونا خارج عن السيطرة بمعظم الدول ويزداد سوءًا

مع تجاوز عدد حالات الإصابة حاجز الـ12 مليونًا.. في ظل تسارع المعدل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس منظمة الصحة اليوم أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خارج عن السيطرة في معظم أنحاء العالم ويزداد سوءًا.

تزامن ذلك التصريح الذي أوردته "رويترز"، مع تجاوز عدد حالات الإصابة حاجز الـ12 مليونًا، بزيادة تصل لنحو مليون إصابة في أقل من أسبوع.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات هو ثلاثة أمثال عدد حالات الإنفلونزا التي تسجل سنويًا.

وكان عدد المصابين بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19" 11 مليونًا، الجمعة الماضية، مما يعني أن العالم سجل مليون إصابة جديدة خلال أقل من أسبوع.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات عالميا 552 ألف شخص، فيما تعافى نحو 7 ملايين آخرين.

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