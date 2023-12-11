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بلدية دومة الجندل تنفي بيع مسلخ للحوم وتتوعد صاحب الفيديو

قالت: ما ظهر في المقطع هو بيع "كوارع".. وهو ممارسة نظامية

نفت بلدية محافظة دومة الجندل صحة ما تضمنه فيديو قام بتصويره أحد المواطنين بمسلخ دومة الجندل، والذي اتهم فيه أحد العمالة التابعة للمسلخ المركزي في المحافظة ببيع اللحوم على المواطنين.

وفي بيان صادر من بلدية دومة الجندل قال المتحدث الرسمي المهندس عماد بن سماح الفهيقي: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو تم تصويره لأحد المسالخ التابعة لبلدية محافظة دومة الجندل، وحيث إن المقطع احتوى على ادعاء مواطن عن قيام أحد العمالة التابعة لمستثمر المسلخ المركزي في المحافظة ببيع اللحوم على المواطنين، متهمًا تلك العمالة بسرقة اللحوم من المذبوحات داخل المسلخ".

وأضاف: "عليه ننفي صحة ما ورد في كلام المواطن ضمن المقطع المرئي، ونؤكد أن تلك المبيعات هي عبارة عن "كوارع" خلفها المواطنون المستفيدون من المسلخ في حالة عدم رغبته بأخذها ضمن مذبوحة، وهذه تعتبر ممارسة نظامية بحسب لائحة الاستثمار البلدي والمقرة وزاريًّا في مثل هذا النشاط؛ كما هو الحال مع مخلفات المذبوحات من الجلود والفرو وغيره".

وتابع: "نؤكد حرص ومتابعة الإدارة العامة لصحة البيئة بشكل مستمر عن المسلخ؛ للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والاهتمام بجودة الخدمة المقدمة، ونبين أن المواطن الذي قام بتسجيل المقطع أثار به الرأي العام دون وجه حق ودون التثبت مما ادعاه في المقطع، إضافة إلى مخالفته للتصوير داخل المسلخ دون إذن رسمي".

وأكدت أمانة منطقة الجوف أهمية تحري الدقة في مثل هذه المقاطع لاحتوائها على معلومات غير صحيحة، وكون البلدية هي المشرفة على المسلخ، والتأكد من الاشتراطات الصحية بصفة مستمرة، مؤكدةً أنها سوف تتعامل مع المسؤول عن المادة المرئية "الفيديو" بحسب ما تنصه الإجراءات التنظيمية والقانونية مع الجهات الحكومية المعنية.

كما أهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين كافة في حالة وجود أي ملاحظات أو اقتراحات التواصل مع الأمانة عبر 940، أو عبر وسائل التواصل الرسمية للأمانة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية دومة الجندل تنفي بيع مسلخ للحوم وتتوعد صاحب الفيديو
سبق

نفت بلدية محافظة دومة الجندل صحة ما تضمنه فيديو قام بتصويره أحد المواطنين بمسلخ دومة الجندل، والذي اتهم فيه أحد العمالة التابعة للمسلخ المركزي في المحافظة ببيع اللحوم على المواطنين.

وفي بيان صادر من بلدية دومة الجندل قال المتحدث الرسمي المهندس عماد بن سماح الفهيقي: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو تم تصويره لأحد المسالخ التابعة لبلدية محافظة دومة الجندل، وحيث إن المقطع احتوى على ادعاء مواطن عن قيام أحد العمالة التابعة لمستثمر المسلخ المركزي في المحافظة ببيع اللحوم على المواطنين، متهمًا تلك العمالة بسرقة اللحوم من المذبوحات داخل المسلخ".

وأضاف: "عليه ننفي صحة ما ورد في كلام المواطن ضمن المقطع المرئي، ونؤكد أن تلك المبيعات هي عبارة عن "كوارع" خلفها المواطنون المستفيدون من المسلخ في حالة عدم رغبته بأخذها ضمن مذبوحة، وهذه تعتبر ممارسة نظامية بحسب لائحة الاستثمار البلدي والمقرة وزاريًّا في مثل هذا النشاط؛ كما هو الحال مع مخلفات المذبوحات من الجلود والفرو وغيره".

وتابع: "نؤكد حرص ومتابعة الإدارة العامة لصحة البيئة بشكل مستمر عن المسلخ؛ للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والاهتمام بجودة الخدمة المقدمة، ونبين أن المواطن الذي قام بتسجيل المقطع أثار به الرأي العام دون وجه حق ودون التثبت مما ادعاه في المقطع، إضافة إلى مخالفته للتصوير داخل المسلخ دون إذن رسمي".

وأكدت أمانة منطقة الجوف أهمية تحري الدقة في مثل هذه المقاطع لاحتوائها على معلومات غير صحيحة، وكون البلدية هي المشرفة على المسلخ، والتأكد من الاشتراطات الصحية بصفة مستمرة، مؤكدةً أنها سوف تتعامل مع المسؤول عن المادة المرئية "الفيديو" بحسب ما تنصه الإجراءات التنظيمية والقانونية مع الجهات الحكومية المعنية.

كما أهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين كافة في حالة وجود أي ملاحظات أو اقتراحات التواصل مع الأمانة عبر 940، أو عبر وسائل التواصل الرسمية للأمانة.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
07:20 PM

بلدية دومة الجندل تنفي بيع مسلخ للحوم وتتوعد صاحب الفيديو

قالت: ما ظهر في المقطع هو بيع "كوارع".. وهو ممارسة نظامية

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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نفت بلدية محافظة دومة الجندل صحة ما تضمنه فيديو قام بتصويره أحد المواطنين بمسلخ دومة الجندل، والذي اتهم فيه أحد العمالة التابعة للمسلخ المركزي في المحافظة ببيع اللحوم على المواطنين.

وفي بيان صادر من بلدية دومة الجندل قال المتحدث الرسمي المهندس عماد بن سماح الفهيقي: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو تم تصويره لأحد المسالخ التابعة لبلدية محافظة دومة الجندل، وحيث إن المقطع احتوى على ادعاء مواطن عن قيام أحد العمالة التابعة لمستثمر المسلخ المركزي في المحافظة ببيع اللحوم على المواطنين، متهمًا تلك العمالة بسرقة اللحوم من المذبوحات داخل المسلخ".

وأضاف: "عليه ننفي صحة ما ورد في كلام المواطن ضمن المقطع المرئي، ونؤكد أن تلك المبيعات هي عبارة عن "كوارع" خلفها المواطنون المستفيدون من المسلخ في حالة عدم رغبته بأخذها ضمن مذبوحة، وهذه تعتبر ممارسة نظامية بحسب لائحة الاستثمار البلدي والمقرة وزاريًّا في مثل هذا النشاط؛ كما هو الحال مع مخلفات المذبوحات من الجلود والفرو وغيره".

وتابع: "نؤكد حرص ومتابعة الإدارة العامة لصحة البيئة بشكل مستمر عن المسلخ؛ للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والاهتمام بجودة الخدمة المقدمة، ونبين أن المواطن الذي قام بتسجيل المقطع أثار به الرأي العام دون وجه حق ودون التثبت مما ادعاه في المقطع، إضافة إلى مخالفته للتصوير داخل المسلخ دون إذن رسمي".

وأكدت أمانة منطقة الجوف أهمية تحري الدقة في مثل هذه المقاطع لاحتوائها على معلومات غير صحيحة، وكون البلدية هي المشرفة على المسلخ، والتأكد من الاشتراطات الصحية بصفة مستمرة، مؤكدةً أنها سوف تتعامل مع المسؤول عن المادة المرئية "الفيديو" بحسب ما تنصه الإجراءات التنظيمية والقانونية مع الجهات الحكومية المعنية.

كما أهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين كافة في حالة وجود أي ملاحظات أو اقتراحات التواصل مع الأمانة عبر 940، أو عبر وسائل التواصل الرسمية للأمانة.

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