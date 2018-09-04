نزيف الدم يتواصل على طريق بيشة – العلايا.. و"النقل" لمغرد: نأمل بتزويدنا بملاحظتك

خُلوّ قائمة "شراكة والتزام" من مشروع ازدواجية الطريق زاد تذمُّر الأهالي

أبدى مستخدمو التواصل الاجتماعي في محافظتَيْ بيشة وبلقرن تذمرهم وسخطهم الشديدَيْن لتجاهل وزارة النقل مطالبهم بازدواجية طريق بيشة - سبت العلايا؛ وذلك لإيقاف نزيف الدم من جراء الحوادث المرورية المميتة التي تقع على الطريق بين الفترة والأخرى.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بعد وفاة أربعة شباب في حادث تصادم مروري عنيف، وقع ظهر أمس الاثنين على طريق سبت العلايا - بيشة بين سيارتين، الأولى من نوع داتسون، والأخرى هونداي، وأُصيب اثنان، حالة أحدهما وصفت بالخطيرة؛ وتم تحويلهما لمستشفى الملك عبدالله ببيشة.

وتجددت مطالبات مواطني محافظتَي بلقرن وبيشة لمسؤولي وزارة النقل بازدواجية الطريق الحيوي الواصل بين المحافظتَين. ودشن مغردون وسومًا بعناوين عدة، منها: #طريق_بيشة_العلايا_يا_وزير_النقل ‏ ‫#طريق_بيشة_سبت_العلايا ‫ ‫#طريق_الهلاك_بيشة_العلايا.

وكتب المغرد "عثمان القرني": ماذا بعد هذا يا وزير النقل؟ طريق ‫#بيشة_سبت_العلايا يربط محافظتين صحيًّا وتعليميًّا، وأصبح طريقًا سياحيًّا، يربط نجد بمنطقة عسير. وهناك حوادث تقع، وأنفس تُلتهم بين الحين والآخر. وتجاوبت وزارة النقل عبر حسابها الرسمي في "تويتر" مع المغرد "عثمان القرني"، وكتبت في ردها: "مرحبًا بك، آمل منك تزويدنا بتفاصيل ملاحظتك على الرسائل الخاصة؛ لنتمكن من خدمتك. شاكرين لك اهتمامك".

ومن جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عن حادث تصادم ظُهر أمس بين بيشة وسبت العلايا، وتحديدًا بين تبالة وملحة، نتج منه أربع حالات وفاة وإصابتان.

وأضاف "الشهري": باشر الحادث فرقتان إسعافيتان، وتم نقل الإصابات عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية لمستشفى تبالة ومستشفى سبت العلايا.

ويعاني سالكو طريق "بيشة- سبت العلايا" بسبب ضيق الطريق، وعدم ازدواجيته، وكثرة الحوادث المرورية التي توقع عليه، والتي أودت بحياة الكثير من الأشخاص، وأصابت آخرين.

وكان أهالي محافظتَيْ بيشة وبلقرن قد طالبوا مرات عدة وزارة النقل بازدواجية الطريق الواصل بين "بيشة وسبت العلايا" للحد من تزايد الحوادث المرورية، وخصوصًا أن الطريق يعد حيويًّا بسبب التنقلات من وإلى مطار بيشة، وارتباطهما صحيًّا وتعليميًّا.

يُذكر أن وزارة النقل أعلنت في الخامس والعشرين من يونيو الماضي فتح مظاريف تنفيذ مشروع ازدواج طريق «بيشة - العلايا» بمراحله الثلاث خلال شهر شوال الماضي، وسوف تكون كل مرحلة على حدة، ويتم فتح مظاريفها في يوم مستقل. علمًا بأن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بـ 270 مليون ريال.

ونشرت الوزارة في الشهر الذي يليه في التاسع من شهر يوليو الماضي عبر حسابها الرسمي على "تويتر" انفوجرافيك بعنوان "شراكة والتزام"، ضم 23 مشروعًا بقيمة 1.7 مليار ريال، ينفذها 18 مقاولاً. وخلت القائمة من مشروع ازدواجية طريق بيشة - سبت العلايا؛ الأمر الذي أحدث تذمرًا شديدًا بين أوساط أهالي محافظتَيْ بيشة وبلقرن.