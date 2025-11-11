أمانة المدينة تطرح فرصة استثمارية لبناء مدينة نموذجية لإسكان العمال

اشترطت مراعاة الجوانب البيئية والصحية وتهيئة الظروف المناسبة

طرحت أمانة المدينة المنوّرة عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، فرصة استثمارية للمستثمرين والراغبين في الاستثمار في مجال البناء والتشييد لبناء وتشغيل وصيانة مدينة لسكن.

وتم تخصيص أرض فضاء على طريق تبوك الجديد بمساحة تبلغ 216.693 متراً مربعاً، وبنسبة بناء تصل إلى 60 %، فيما تبلغ مدة العقد بـ 25 سنة.

وذكرت الأمانة أنها تتطلع من خلال الفرصة الاستثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة سكن العمال لمواكبة المعايير الدقيقة التي من شأنها معالجة التكدس والزحام البشري في المساكن الراهنة حيث يسمح هذا المشروع لأصحاب الشركات ذات العمالة الكثيفة بتوفير سكن صحي وفقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن اشتراطات سكن العمالة.

واشترطت مراعاة الجوانب البيئية والصحية وتهيئة الظروف المعيشية المناسبة للعمالة ليتمكنوا من الإسهام الفعال في أداء الأعمال المكلفين بها.

وحثّت أمانة المنطقة المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين على التنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، مؤكدة أن آخر موعد لقبول العطاءات وفتح المظاريف سيكون الثامن من شهر ديسمبر من عام 2020م.

يُذكر أن الأمانة تهدف إلى ضمان السلامة الصحية للمجتمع عبر اتخاذ التدابير الوقائية، وإحكام الرقابة الصحية على موقع سكن العمالة حرصاً من الأمانة على الصحة العامة، وتعزيزاً لمسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمال، وتم وضع معايير لإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة سكن العمال وفق الضوابط والاشتراطات التي أقرّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.