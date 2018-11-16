الكويت تشدّد على ضرورة عدم استغلال قضية "خاشقجي" سياسياً

رحبت ببيان النائب العام والحرص على إرساء قواعد العدل

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بدولة الكويت، عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر عن النائب العام في المملكة العربية السعودية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأشاد المصدر بما تضمنه البيان من شفافية عكستها النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذه القضية التي تعبر عن التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، بإرساء قواعد العدل والحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورّطين في هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على ثقة دولة الكويت بالإجراءات التي اتخذتها المملكة، ‏مشدّداً على ضرورة الابتعاد عن استغلال هذه القضية وتسييسها.