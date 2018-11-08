أمير مكة يكرم "العيسى" بجائزة الاعتدال 2018 ويضع حجر الأساس لمعهد الفيصل

استعرض الحفل سيرة الفائز وجهوده في مكافحة التطرف الفكري وتعزيز الوسطية

كرَّم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، بجائزة الاعتدال لهذا العام ٢٠١٨م في الحفل الذي أُقيم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وألقى مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، كلمة خلال الحفل، قال فيها: إن الدكتور العيسى استحق هذه الجائزة بجهوده العالمية في إبراز دور السعودية في مجال الاعتدال. فهنيئًا له بالجائزة، وهنيئًا للجائزة بمعاليه.

واستعرض الحفل سيرة الفائز، وجهوده الداعية إلى مكافحة التطرف الفكري، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال المنبثق من التعاليم الدينية السمحة.. فقد أحدث حراكًا إيجابيًّا في الخطاب الإسلامي معتمدًا أصالته وثابت هويته، ومنطلقًا منهما إلى مرونة الطرح والاستيعاب الحاضن للجميع المرتكز على عالمية الشريعة ورحمتها.

إضافة إلى محاربته الأفكار المتطرفة بخلفيته العلمية، وخطابه الإسلامي المعتدل، واعتراض رسائل تلك الأفكار عبر كثير من المواقع التي تبوأها.

وعلى هامش الحفل وضع الأمير خالد الفيصل حجر الأساس لمبنى معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الذي تحول من مركز علمي إلى معهد، وسيطلق قريبًا أول برنامج ماجستير في الاعتدال وبعض برامج الدبلوم المهنية للمتخصصين في المجال؛ ليكمل مسيرة بدأها أمير منطقة مكة المكرمة عام ١٤٣٠هـ عند إنشائه كرسي الاعتدال، ثم تحول لمركز علمي عام ١٤٣٧هـ.

وصدر مؤخرًا قرار وزير التعليم بالموافقة على تحويله إلى معهد أكاديمي متخصص في الاعتدال.