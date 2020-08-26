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"متمم" يعقد لقاءً افتراضياً اليوم عن "مجموعة تواصل الأعمال B20"

في إطار جهود مركز التواصل لإثراء الثقافة والمعرفة المالية

يعقد مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" "مبادرة وزارة المالية"، مساء اليوم الأربعاء، لقاءً افتراضياً بعنوان "مجموعة تواصل الأعمال B20: دورها وأهدافها".

يقام اللقاء بمشاركة كل من رئيس مجموعة تواصل الأعمال السعودية B20 يوسف البنيان، شيربا مجموعة تواصل الأعمال السعودية B20 الدكتور عبدالوهاب السعدون، رئيس فريق التمويل والبنية التحتية في مجموعة تواصل الأعمال السعودية B20 ريان فايز، ورئيسة مجلس سيدات الأعمال بمجموعة تواصل الأعمال السعودية B20 رانيا نشار، فيما يدير اللقاء المستشار الإعلامي محمود الشنقيطي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الماليين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أكاديميين وممثلين للجهات المتخصصة ووسائل الإعلام.

ويناقش اللقاء ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل الأول في التعريف بمجموعة تواصل الأعمال B20 من حيث النشأة والأهداف، ويتناول المحور الثاني إستراتيجية وأنشطة مجموعة تواصل الأعمال خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، فيما يتطرق المحور الثالث إلى الرؤية لمرحلة ما بعد 2020، وكذلك استدامة مشاركة قطاع الأعمال السعودي في صياغة الأجندة الدولية.

يذكر أن اللقاء يأتي في إطار جهود مركز التواصل والمعرفة المالية لإثراء الثقافة والمعرفة المالية وتبادل الآراء والنقاشات، والإسهام في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، وإبراز الحضور الدولي الذي تحظى به المملكة ونجاحها في رئاسة مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة الاستثنائية، إضافة إلى عقد عديد من اللقاءات والندوات بمشاركة صناع القرار والمختصين في القطاعين العام والخاص، وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها المركز، ومنها: جلسات ديوانية المعرفة، وإصدار التقارير الإعلامية اليومية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

مركز التواصل والمعرفة المالية وزارة المالية متمم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متمم" يعقد لقاءً افتراضياً اليوم عن "مجموعة تواصل الأعمال B20"
سبق

يعقد مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" "مبادرة وزارة المالية"، مساء اليوم الأربعاء، لقاءً افتراضياً بعنوان "مجموعة تواصل الأعمال B20: دورها وأهدافها".

يقام اللقاء بمشاركة كل من رئيس مجموعة تواصل الأعمال السعودية B20 يوسف البنيان، شيربا مجموعة تواصل الأعمال السعودية B20 الدكتور عبدالوهاب السعدون، رئيس فريق التمويل والبنية التحتية في مجموعة تواصل الأعمال السعودية B20 ريان فايز، ورئيسة مجلس سيدات الأعمال بمجموعة تواصل الأعمال السعودية B20 رانيا نشار، فيما يدير اللقاء المستشار الإعلامي محمود الشنقيطي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الماليين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أكاديميين وممثلين للجهات المتخصصة ووسائل الإعلام.

ويناقش اللقاء ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل الأول في التعريف بمجموعة تواصل الأعمال B20 من حيث النشأة والأهداف، ويتناول المحور الثاني إستراتيجية وأنشطة مجموعة تواصل الأعمال خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، فيما يتطرق المحور الثالث إلى الرؤية لمرحلة ما بعد 2020، وكذلك استدامة مشاركة قطاع الأعمال السعودي في صياغة الأجندة الدولية.

يذكر أن اللقاء يأتي في إطار جهود مركز التواصل والمعرفة المالية لإثراء الثقافة والمعرفة المالية وتبادل الآراء والنقاشات، والإسهام في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، وإبراز الحضور الدولي الذي تحظى به المملكة ونجاحها في رئاسة مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة الاستثنائية، إضافة إلى عقد عديد من اللقاءات والندوات بمشاركة صناع القرار والمختصين في القطاعين العام والخاص، وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها المركز، ومنها: جلسات ديوانية المعرفة، وإصدار التقارير الإعلامية اليومية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
12:56 PM

"متمم" يعقد لقاءً افتراضياً اليوم عن "مجموعة تواصل الأعمال B20"

في إطار جهود مركز التواصل لإثراء الثقافة والمعرفة المالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعقد مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" "مبادرة وزارة المالية"، مساء اليوم الأربعاء، لقاءً افتراضياً بعنوان "مجموعة تواصل الأعمال B20: دورها وأهدافها".

يقام اللقاء بمشاركة كل من رئيس مجموعة تواصل الأعمال السعودية B20 يوسف البنيان، شيربا مجموعة تواصل الأعمال السعودية B20 الدكتور عبدالوهاب السعدون، رئيس فريق التمويل والبنية التحتية في مجموعة تواصل الأعمال السعودية B20 ريان فايز، ورئيسة مجلس سيدات الأعمال بمجموعة تواصل الأعمال السعودية B20 رانيا نشار، فيما يدير اللقاء المستشار الإعلامي محمود الشنقيطي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الماليين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أكاديميين وممثلين للجهات المتخصصة ووسائل الإعلام.

ويناقش اللقاء ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل الأول في التعريف بمجموعة تواصل الأعمال B20 من حيث النشأة والأهداف، ويتناول المحور الثاني إستراتيجية وأنشطة مجموعة تواصل الأعمال خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، فيما يتطرق المحور الثالث إلى الرؤية لمرحلة ما بعد 2020، وكذلك استدامة مشاركة قطاع الأعمال السعودي في صياغة الأجندة الدولية.

يذكر أن اللقاء يأتي في إطار جهود مركز التواصل والمعرفة المالية لإثراء الثقافة والمعرفة المالية وتبادل الآراء والنقاشات، والإسهام في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، وإبراز الحضور الدولي الذي تحظى به المملكة ونجاحها في رئاسة مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة الاستثنائية، إضافة إلى عقد عديد من اللقاءات والندوات بمشاركة صناع القرار والمختصين في القطاعين العام والخاص، وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها المركز، ومنها: جلسات ديوانية المعرفة، وإصدار التقارير الإعلامية اليومية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

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