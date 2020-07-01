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العثور على رجل ستيني متوفى بعد أن جرفته السيول شمال عسير

لقي مواطن في العقد السادس من العمر مصرعه، بعد أن جرفته سيول عسير اليوم، حيث عثرت فرق الدفاع المدني بعسير على المواطن متوفياً متأثراً بجرف سيول الأمطار التي شهدتها شمال مدينة ‎أبها له.

وشهد الموقع تواجداً كبيراً للجهات الأمنية المختلفة، وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل لاحقاً.

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العثور على رجل ستيني متوفى بعد أن جرفته السيول شمال عسير
سبق

لقي مواطن في العقد السادس من العمر مصرعه، بعد أن جرفته سيول عسير اليوم، حيث عثرت فرق الدفاع المدني بعسير على المواطن متوفياً متأثراً بجرف سيول الأمطار التي شهدتها شمال مدينة ‎أبها له.

وشهد الموقع تواجداً كبيراً للجهات الأمنية المختلفة، وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل لاحقاً.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
08:00 PM

العثور على رجل ستيني متوفى بعد أن جرفته السيول شمال عسير

A A A
محمد طيران - أبها
0
2,448

لقي مواطن في العقد السادس من العمر مصرعه، بعد أن جرفته سيول عسير اليوم، حيث عثرت فرق الدفاع المدني بعسير على المواطن متوفياً متأثراً بجرف سيول الأمطار التي شهدتها شمال مدينة ‎أبها له.

وشهد الموقع تواجداً كبيراً للجهات الأمنية المختلفة، وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل لاحقاً.

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