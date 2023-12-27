مجلس النواب الليبي يدعو لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة

دعا مجلس النواب الليبي لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.
ودعت لجنة المتابعة في مجلس النواب الليبي لوضع خارطة طريق سليمة لإجراء الانتخابات، كما دعت لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.
دعا مجلس النواب الليبي لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.
ودعت لجنة المتابعة في مجلس النواب الليبي لوضع خارطة طريق سليمة لإجراء الانتخابات، كما دعت لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.
دعا مجلس النواب الليبي لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.
ودعت لجنة المتابعة في مجلس النواب الليبي لوضع خارطة طريق سليمة لإجراء الانتخابات، كما دعت لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.
دعا مجلس النواب الليبي لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.
ودعت لجنة المتابعة في مجلس النواب الليبي لوضع خارطة طريق سليمة لإجراء الانتخابات، كما دعت لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.