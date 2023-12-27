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مجلس النواب الليبي يدعو لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة

دعا مجلس النواب الليبي لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.

ودعت لجنة المتابعة في مجلس النواب الليبي لوضع خارطة طريق سليمة لإجراء الانتخابات، كما دعت لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.

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مجلس النواب الليبي يدعو لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة
سبق

دعا مجلس النواب الليبي لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.

ودعت لجنة المتابعة في مجلس النواب الليبي لوضع خارطة طريق سليمة لإجراء الانتخابات، كما دعت لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
05:28 PM

مجلس النواب الليبي يدعو لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا مجلس النواب الليبي لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.

ودعت لجنة المتابعة في مجلس النواب الليبي لوضع خارطة طريق سليمة لإجراء الانتخابات، كما دعت لتعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,944
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,018
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,595
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2.5 مليار ..

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