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إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بـ "كورونا"

7 أشخاص توفوا بالمرض ليرتفع العدد الإجمالي إلى 55 وفاة

سجّلت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إن البلاد سجّلت 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وأضاف أحمد يوريانتو؛ أن 7 أشخاص آخرين توفوا بالمرض؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في إندونيسيا، إلى 55؛ مشيراً إلى أن 30 شخصاً تماثلوا للشفاء.

ووفق "روسيا اليوم"، من جهة أخرى ارتفع عدد المصابين بـ "كورونا" بواقع 106 أشخاص في ماليزيا و90 شخصاً في الفلبين خلال آخر 24 ساعة، فوصل إجمالي المصابين في ماليزيا، إلى 1624 حالة مع تسجيل 15 حالة وفاة، أما في الفلبين فقد وصل إلى 552 مصاباً.

فيروس كورونا الجديد إندونيسيا

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إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بـ "كورونا"
سبق

سجّلت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إن البلاد سجّلت 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وأضاف أحمد يوريانتو؛ أن 7 أشخاص آخرين توفوا بالمرض؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في إندونيسيا، إلى 55؛ مشيراً إلى أن 30 شخصاً تماثلوا للشفاء.

ووفق "روسيا اليوم"، من جهة أخرى ارتفع عدد المصابين بـ "كورونا" بواقع 106 أشخاص في ماليزيا و90 شخصاً في الفلبين خلال آخر 24 ساعة، فوصل إجمالي المصابين في ماليزيا، إلى 1624 حالة مع تسجيل 15 حالة وفاة، أما في الفلبين فقد وصل إلى 552 مصاباً.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
01:53 PM

إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بـ "كورونا"

7 أشخاص توفوا بالمرض ليرتفع العدد الإجمالي إلى 55 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إن البلاد سجّلت 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وأضاف أحمد يوريانتو؛ أن 7 أشخاص آخرين توفوا بالمرض؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في إندونيسيا، إلى 55؛ مشيراً إلى أن 30 شخصاً تماثلوا للشفاء.

ووفق "روسيا اليوم"، من جهة أخرى ارتفع عدد المصابين بـ "كورونا" بواقع 106 أشخاص في ماليزيا و90 شخصاً في الفلبين خلال آخر 24 ساعة، فوصل إجمالي المصابين في ماليزيا، إلى 1624 حالة مع تسجيل 15 حالة وفاة، أما في الفلبين فقد وصل إلى 552 مصاباً.

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