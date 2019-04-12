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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

"مراوغ ويتحدى اللقاحات".. علماء: الأجسام المضادة في أجسادنا لا تدمر "كورونا"

يتكاثر الفيروس في الحلق وليس في الرئتين

اكتشف فريق بحثي تشكل من 18 عالماً ألمانياً، أن الأجسام المضادة التي تنتجها أجسادنا استجابة لـ"كوفيد-19"، لا تدمر الفيروس بالفعل. ويجعل هذا "كورونا" شبيهًا بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، بسحب ما نقلت "الحرة" اليوم (الأحد) عن دورية "نيتشر".

ولفت العلماء إلى أن هذا الاستنتاج له تداعيات على الجهود الدولية لتطوير لقاحات وعلاجات أخرى لـ"كورونا"، مضيفين أن الفيروس مراوغ وقوي ويمكنه تحدي اللقاحات العادية.

وبينوا أن الفيروس يبدأ بالتكاثر في حلق الإنسان وليس في الرئتين، ولهذا السبب يكون مسح بسيط للحلق كافيًا لكشف الإصابة بالفيروس.

وأضاف العلماء أنه من الحلق يمكن لـ"كورونا" أن ينتشر داخليًا نحو الرئتين، حيث يصبح أكثر خطورة على الجسم المضيف، ومع كل سعلة يتجه الفيروس إلى الخارج.

فيروس كورونا الجديد

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"مراوغ ويتحدى اللقاحات".. علماء: الأجسام المضادة في أجسادنا لا تدمر "كورونا"
سبق

اكتشف فريق بحثي تشكل من 18 عالماً ألمانياً، أن الأجسام المضادة التي تنتجها أجسادنا استجابة لـ"كوفيد-19"، لا تدمر الفيروس بالفعل. ويجعل هذا "كورونا" شبيهًا بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، بسحب ما نقلت "الحرة" اليوم (الأحد) عن دورية "نيتشر".

ولفت العلماء إلى أن هذا الاستنتاج له تداعيات على الجهود الدولية لتطوير لقاحات وعلاجات أخرى لـ"كورونا"، مضيفين أن الفيروس مراوغ وقوي ويمكنه تحدي اللقاحات العادية.

وبينوا أن الفيروس يبدأ بالتكاثر في حلق الإنسان وليس في الرئتين، ولهذا السبب يكون مسح بسيط للحلق كافيًا لكشف الإصابة بالفيروس.

وأضاف العلماء أنه من الحلق يمكن لـ"كورونا" أن ينتشر داخليًا نحو الرئتين، حيث يصبح أكثر خطورة على الجسم المضيف، ومع كل سعلة يتجه الفيروس إلى الخارج.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:24 PM

"مراوغ ويتحدى اللقاحات".. علماء: الأجسام المضادة في أجسادنا لا تدمر "كورونا"

يتكاثر الفيروس في الحلق وليس في الرئتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اكتشف فريق بحثي تشكل من 18 عالماً ألمانياً، أن الأجسام المضادة التي تنتجها أجسادنا استجابة لـ"كوفيد-19"، لا تدمر الفيروس بالفعل. ويجعل هذا "كورونا" شبيهًا بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، بسحب ما نقلت "الحرة" اليوم (الأحد) عن دورية "نيتشر".

ولفت العلماء إلى أن هذا الاستنتاج له تداعيات على الجهود الدولية لتطوير لقاحات وعلاجات أخرى لـ"كورونا"، مضيفين أن الفيروس مراوغ وقوي ويمكنه تحدي اللقاحات العادية.

وبينوا أن الفيروس يبدأ بالتكاثر في حلق الإنسان وليس في الرئتين، ولهذا السبب يكون مسح بسيط للحلق كافيًا لكشف الإصابة بالفيروس.

وأضاف العلماء أنه من الحلق يمكن لـ"كورونا" أن ينتشر داخليًا نحو الرئتين، حيث يصبح أكثر خطورة على الجسم المضيف، ومع كل سعلة يتجه الفيروس إلى الخارج.

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