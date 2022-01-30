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مقاتلات التحالف تدك مواقع للحوثيين غرب تعز.. ومقتل وإصابة 11 متمرداً

تدمير عربة مدرعة

قُتِل وجُرِح ما لا يقل عن 11 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأحد، في قصف جوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع لها غربي محافظة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بغارة جوية مواقع تتمركز فيها المليشيا الإيرانية بمنطقة الصراهم، بمديرية جبل حبشي، أسفرت عن مقتل وإصابة سبعة حوثيين بينهم قناص، وتدمير عربة مدرّعة.

وبين أن أربعة من عناصر المليشيا الحوثية قُتِلوا في غارة جوية، استهدفت موقع بمحيط منطقة شرف العنين، بعزلة بلاد الوافي، في ذات المديرية.

التحالف ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقاتلات التحالف تدك مواقع للحوثيين غرب تعز.. ومقتل وإصابة 11 متمرداً
سبق

قُتِل وجُرِح ما لا يقل عن 11 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأحد، في قصف جوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع لها غربي محافظة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بغارة جوية مواقع تتمركز فيها المليشيا الإيرانية بمنطقة الصراهم، بمديرية جبل حبشي، أسفرت عن مقتل وإصابة سبعة حوثيين بينهم قناص، وتدمير عربة مدرّعة.

وبين أن أربعة من عناصر المليشيا الحوثية قُتِلوا في غارة جوية، استهدفت موقع بمحيط منطقة شرف العنين، بعزلة بلاد الوافي، في ذات المديرية.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
06:49 PM
اخر تعديل
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
02:22 AM

مقاتلات التحالف تدك مواقع للحوثيين غرب تعز.. ومقتل وإصابة 11 متمرداً

تدمير عربة مدرعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,062

قُتِل وجُرِح ما لا يقل عن 11 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأحد، في قصف جوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع لها غربي محافظة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بغارة جوية مواقع تتمركز فيها المليشيا الإيرانية بمنطقة الصراهم، بمديرية جبل حبشي، أسفرت عن مقتل وإصابة سبعة حوثيين بينهم قناص، وتدمير عربة مدرّعة.

وبين أن أربعة من عناصر المليشيا الحوثية قُتِلوا في غارة جوية، استهدفت موقع بمحيط منطقة شرف العنين، بعزلة بلاد الوافي، في ذات المديرية.

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142 مليون ..

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