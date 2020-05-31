السنغال تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الرئيس سال يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، اليوم، عن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي لمتابعة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات بلغ بذلك 3448 حالة إصابة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس في السنغال، إلى جانب 23 حالة شفاء جديدة.

وأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة 30 يومًا، إلى 2 من شهر يوليو المقبل.

ويأتي قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت في البلاد للمرة الأولى في 23 مارس الماضي، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن حالة الطوارئ كانت قد مُددت في السنغال في 3 من شهر أبريل الماضي؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الذي بلغت عدد الإصابات به في البلاد 3448 إصابة مؤكدة.