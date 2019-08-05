رذاذ ماء وعون حتى الحجر الأسود .. مشاهد إنسانية لرجال الأمن في الحج

تنظيم الحشود الهائلة في الدخول والخروج من المسجد الحرام وقت الذروة قليل من كثير

يقدم رجال الأمن خلال موسم حج هذا العام، أعمالاً إنسانية رائعة في خدمة حجاج بيت الله الحرام خلال أداء أعمالهم، وتجلى ذلك من خلال كثير من المواقف والمشاهد على امتداد رحلة الحج، بدءاً من دخول ضيوف الرحمن إلى مكة المكرّمة ثم المسجد الحرام.

ولم يقتصر دور رجال الأمن على الحفاظ على الأمن، وتيسير حركة المرور فقط، بل ظهر في تفانيهم من خلال مساعدة الصغير والكبير والعاجز ومد اليد للمحتاجين، وإرشاد التائهين، وسقاية ضيوف الرحمن بالماء والعصائر، ورش رذاذ المياه الباردة فوق رؤوس ضيوف الرحمن عند اشتداد حرارة الشمس للتخفيف من وطأتها، والتخفيف عنهم قدر المستطاع.

وضرب رجال الأمن، في مختلف القطاعات العسكرية وعلى مختلف تخصصاتهم، أمثلة إنسانية تمثل رجل الأمن السعودي بإخلاصه في العمل لله -سبحانه وتعالى- أولاً، ثم أداء واجبه الإسلامي والإنساني، والعمل على خدمة ضيوف الرحمن في بلد حباها الله بالحرمين الشريفين وشرّفها بخدمتهما.

وتضمنت هذه المشاهد قيام رجل أمن برش الماء على الحجاج، وحجاج يبدون امتنانهم وشكرهم لرجال الامن بسبب المعاملة المميزة.

ومن الصور المعبّرة، رجال أمن يساعدون مسناً على الوصول إلى الحجر الأسود، وآخر آخذاً بيد تائه لتوصيله إلى مقر سكنه، أو يدفع عربة مُسِن أو يساعد صغيراً، ومنها رجال أمن يحملون الأغراض التي لا يستطيع الحجاج من كبار السن حملها وآخر يقدم العصائر للأطفال ويحملهم لمساعدة أهاليهم.

يُضاف ذلك إلى دور رجال الأمن في تنظيم الحشود الهائلة في الدخول والخروج من المسجد الحرام، وخاصة في أوقات الذروة.