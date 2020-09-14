وزارة الثقافة تُعلن بدء نشاط برنامج "إقامة فنية.. البلد"

بمنطقة البلد التاريخية بجدة بعد اختيار أفضل المتقدمين

أعلن برنامج "إقامة فنية.. البلد" عن إتمام عملية اختيار أفضل المتقدمين للمشاركة في البرنامج من قبل لجنة الاختيار، الذي سينطلق عن بعد في أول مرحلة له فيما تبقى من عام 2020م ابتداءً من شهر سبتمبر الجاري.

وتعدّ الفعالية أول برنامج إقامة فنية في المملكة وسيقام في منطقة البلد التاريخية بمدينة جدة، ويهدف إلى استضافة عدد من الفنانين العالميين والسعوديين في جدة لتشجيع الحوار والتبادل الثقافي بين الشريحة الفنية النشطة الموجودة في المدينة بالإضافة إلى التواصل والحوار مع المجتمع الذي يعيش ويعمل في المنطقة المحيطة بمقرات البرنامج والاستوديوهات الفنية.

يأتي البرنامج في إطار مبادرة وزارة الثقافة "الإقامة الفنية" ضمن جهودها في تنمية القدرات والمواهب الثقافية، وكذلك ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتقرر تعديل برنامج الإقامة الفنية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا المستجد، وذلك ليُلائم النظام الافتراضي للفترة المتبقية من عام 2020م، على أن يستمر البرنامج في الموقع المقرر له في جدة التاريخية في عام 2021م.

وسيتيح البرنامج للفنانين فرصة للاستفادة من وقتهم رغم منع السفر في الفترة الحالية، واستثمار طاقاتهم في تطوير مقترحاتهم الفنية بالتواصل مع المتخصصين وزملائهم المشاركين في برنامج الإقامة.

ويتكون البرنامج من خمس جولات إقامة فنية افتراضية في 2020م، مدة كل منها ثلاث أسابيع؛ بهدف إيجاد حوار وتطوير المشاريع المقترحة من قبل المشاركين ليتم تنفيذها خلال فترة الجولات الميدانية في منطقة جدة التاريخية في عام 2021م.

وقامت لجنة الاختيار المكونة من متخصصين عالميين بمراجعة العروض المقترحة من قبل المتقدمين في أوائل هذا العام واختيار أفضل المتقدمين للمشاركة في أول نسخة من البرنامج.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الإقامة الفني التدريبي في تعزيز بناء شبكة علاقات دولية بين فنانين سعوديين وعالميين، حيث بلغ عدد الطلبات 429 طلب التحاق رداً على دعوة مفتوحة للمشاركة نشرتها وزارة الثقافة في مطلع هذا العام.

وتم اختيار 19 فناناً ومنسقاً فنياً وكاتباً من 13 دولة في البرنامج، إلى جانب 23 فناناً وكاتباً سعودياً من خمس مناطق في المملكة.

وتتألف لجنة الاختيار لبرنامج "إقامة فنية.. البلد" لعام 2020 - 2021 من منسقين دوليين ومديري إقامة فنية والفنانين: آنا لوفيكيو، منسقة فنية لبرنامج الإقامة في NTU Center For Contemporary Art Singapore، وأيمن يسري ديدبان، فنان متعدد التخصصات مقيم في جدة، وهو ضمن مجموعة من الفنانين المساهمين في المجموعات الفنية الدائمة لمتحف غوغنهايم، ومركز بومبيدو، ومايا الخليل منسقة فنية مستقلة مقيمة في لندن، وناتالي أنجليس المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لـResidency Unlimited (RU)، ونور الدباغ مستشارة في وزارة الثقافة ومسؤولة عن برامج الإقامة والحاضنات الثقافية.

وقد تم تعيين أعضاء لجنة الاختيار بناءً على ممارساتهم ومساراتهم الخاصة في المجال الفني التي يمكن وصفها باللافتة والمحفزة على التفكير وذات تواصل فعّال مع ممارسين فنيين من مختلف التخصصات.

وقامت اللجنة باختيار المقيمين المشاركين في الجولات الفنية الخمس لبرامج الإقامة الفنية التدريبية 2020 - 2021 بناء على معايير واضحة، هي؛ توّفر عنصر مهمّ يتعلق بالمشاركة المجتمعة ضمن ممارسة المتقدم و/ أو المشروع المقترح، وأن يكون لدى المتقدم ممارسة نشطة تعكس الانفتاح و/ أو الرغبة في التفاعل مع الفنانين الآخرين في الإقامة الفنيّة وضمن المجتمع السعوديّ، وإظهار مستوى سليم من المهارة الفنيّة و/ أو المفاهيم المحددة بوضوح في ممارساتهم الفنيّة، وأن يكون المتقدم مكتف ذاتياً ولديه القدرة على العمل بشكل مستقل، وأن يستفيد المتقدم من هذا البرنامج ومن السياق المحدد لممارسته الخاصة و/ أو التقدم الوظيفي.

ومع انطلاق البرنامج اليوم وخلال الجولة الافتراضية لمدة ثلاثة أسابيع في المرحلة الأولى، سيتم استكشاف والبحث في مجموعة من التساؤلات، موجهة بأعمال وممارسات المقيمين المشاركين فيها واهتماماتهم ومواضيع البحث المقترحة والمتعلقة بجدة التاريخية.

جدير بالذكر أن الموضوعات المطروحة للاستكشاف لا حصر لها، ابتداءً من التساؤلات حول المكان والزمان، والمنطقة بشكل عام، والتنمية الحضارية، والهجرة والحج، وسياسة الغذاء، وتغير المناخ.

ويمكن أن تتطرق موضوعات الاستكشاف إلى مفاهيم المجتمع والتضامن في الزمن الحاضر والمستقبل، ومواضيع التراث الملموس والمعنوي والتاريخ ومسائل الهوية فيما يتعلق بالمجتمع بالإضافة إلى صناعة الفن والثقافة المعاصرة وأشكال الرعاية، وديناميكيات التعامل بين مختلف الكائنات، والصوت، والموسيقى، والمادة.

وسينصب العمل الناتج من الجولة الافتراضية على عمل الفنانين على أرض الواقع في منطقة البلد التاريخية بمدينة جدة في عام 2021م.