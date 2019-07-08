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بنظام الإعارة.. الفيحاء يوقع مع البرازيلي "نيتو"

أنهت إدارة الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي اليوم الاثنين إجراءات التوقيع المبدئي مع المحترف البرازيلي أنجيلو بيليجرينيلي نيتو لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادماً من نادي ساو كايتانو البرازيلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم ثاني، وسيوقع اللاعب العقد الرسمي بعد اجتيازه للفحوصات الطبية.

نيتو (1991م) يلعب في مركز الوسط المتقدم وحقق بطولة الدوري البرتغالي مع نادي موريرينسي موسم (2017-2016) وتنقل خلال مسيرته الاحترافية بين عدد من الأندية البرازيلية والبرتغالية، أبرزها نادي بينابولينيزي البرازيلي (2013 - 2015) نادي موريرنسي البرتغالي (2016 - 2018) نادي ساو كايتانو البرازيلي (2019).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بنظام الإعارة.. الفيحاء يوقع مع البرازيلي "نيتو"
سبق

أنهت إدارة الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي اليوم الاثنين إجراءات التوقيع المبدئي مع المحترف البرازيلي أنجيلو بيليجرينيلي نيتو لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادماً من نادي ساو كايتانو البرازيلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم ثاني، وسيوقع اللاعب العقد الرسمي بعد اجتيازه للفحوصات الطبية.

نيتو (1991م) يلعب في مركز الوسط المتقدم وحقق بطولة الدوري البرتغالي مع نادي موريرينسي موسم (2017-2016) وتنقل خلال مسيرته الاحترافية بين عدد من الأندية البرازيلية والبرتغالية، أبرزها نادي بينابولينيزي البرازيلي (2013 - 2015) نادي موريرنسي البرتغالي (2016 - 2018) نادي ساو كايتانو البرازيلي (2019).

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
05:06 PM

بنظام الإعارة.. الفيحاء يوقع مع البرازيلي "نيتو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أنهت إدارة الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي اليوم الاثنين إجراءات التوقيع المبدئي مع المحترف البرازيلي أنجيلو بيليجرينيلي نيتو لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادماً من نادي ساو كايتانو البرازيلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم ثاني، وسيوقع اللاعب العقد الرسمي بعد اجتيازه للفحوصات الطبية.

نيتو (1991م) يلعب في مركز الوسط المتقدم وحقق بطولة الدوري البرتغالي مع نادي موريرينسي موسم (2017-2016) وتنقل خلال مسيرته الاحترافية بين عدد من الأندية البرازيلية والبرتغالية، أبرزها نادي بينابولينيزي البرازيلي (2013 - 2015) نادي موريرنسي البرتغالي (2016 - 2018) نادي ساو كايتانو البرازيلي (2019).

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