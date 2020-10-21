تحرسهم قوات الاحتلال.. مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"

نفّذوا جولات استفزازية داخل باحاته.. وخرجوا من باب السلسلة

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 62 مستوطناً و5 عناصر من مخابرات الاحتلال، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.