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تحرسهم قوات الاحتلال.. مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"

نفّذوا جولات استفزازية داخل باحاته.. وخرجوا من باب السلسلة

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 62 مستوطناً و5 عناصر من مخابرات الاحتلال، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحرسهم قوات الاحتلال.. مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"
سبق

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 62 مستوطناً و5 عناصر من مخابرات الاحتلال، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
02:06 PM

تحرسهم قوات الاحتلال.. مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"

نفّذوا جولات استفزازية داخل باحاته.. وخرجوا من باب السلسلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القدس
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اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 62 مستوطناً و5 عناصر من مخابرات الاحتلال، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

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