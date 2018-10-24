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رئيس وزراء باكستان يغادر جدة

بعد أداء مناسك العمرة

غادر رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان والوفد المرافق له، جدة، اليوم، بعد أن أدوا مناسك العمرة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس وزراء باكستان يغادر جدة
سبق

غادر رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان والوفد المرافق له، جدة، اليوم، بعد أن أدوا مناسك العمرة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
04:19 PM

رئيس وزراء باكستان يغادر جدة

بعد أداء مناسك العمرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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غادر رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان والوفد المرافق له، جدة، اليوم، بعد أن أدوا مناسك العمرة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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