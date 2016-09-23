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وزارة الخارجية: المملكة تستنكر وتدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

أكّدت تضامن المملكة مع السودان في كل ما يدعم أمنه واستقراره ورخاءه

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021م على مؤسسات الدولة الشرعية في السودان.

وأكّدت تضامن المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومةً وشعباً.

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وزارة الخارجية: المملكة تستنكر وتدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان
سبق

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021م على مؤسسات الدولة الشرعية في السودان.

وأكّدت تضامن المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومةً وشعباً.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
12:16 PM

وزارة الخارجية: المملكة تستنكر وتدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

أكّدت تضامن المملكة مع السودان في كل ما يدعم أمنه واستقراره ورخاءه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021م على مؤسسات الدولة الشرعية في السودان.

وأكّدت تضامن المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومةً وشعباً.

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