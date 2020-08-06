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اليونان تسجّل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

إجمالي الإصابات بلغ 5123 حالةً والوفيات 210 أشخاص

سجّلت اليونان 53 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 5123 حالةً.

وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم الخميس، أنه لم تُسجّل حالات وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 210 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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اليونان تسجّل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات
سبق

سجّلت اليونان 53 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 5123 حالةً.

وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم الخميس، أنه لم تُسجّل حالات وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 210 حالات.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
10:32 PM

اليونان تسجّل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

إجمالي الإصابات بلغ 5123 حالةً والوفيات 210 أشخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت اليونان 53 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 5123 حالةً.

وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم الخميس، أنه لم تُسجّل حالات وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 210 حالات.

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