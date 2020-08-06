وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم الخميس، أنه لم تُسجّل حالات وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 210 حالات.

سجّلت اليونان 53 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 5123 حالةً.

اليونان تسجّل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-06 سجّلت اليونان 53 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 5123 حالةً. وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم الخميس، أنه لم تُسجّل حالات وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 210 حالات.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 10:32 PM

اليونان تسجّل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات إجمالي الإصابات بلغ 5123 حالةً والوفيات 210 أشخاص





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سجّلت اليونان 53 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 5123 حالةً.

وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم الخميس، أنه لم تُسجّل حالات وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 210 حالات.