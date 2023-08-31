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الاتفاق يواجه الروضة ودياً.. وبيرين المياه الرسمية للنادي حتى 2023

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء يوم غدٍ الأربعاء أولى مواجهاته الودية خلال فترة التوقف، عندما يستضيف فريق الروضة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، في إطار البرنامج الإعدادي للاتفاق لفترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وكان الفريق الكروي قد واصل تدريباته اليوم على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل التدريب على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

من جهة أخرى وقعت إدارة نادي الاتفاق عقد شراكة مع مياه “بيرين” لتصبح بذلك المياه الرسمية لنادي الاتفاق حتى 2023، وجرت مراسم التوقيع اليوم الثلاثاء بحضور مدير الإعلام والاتصال خالد الناصر فيما مثل شركة بيرين في التوقيع رئيسها التنفيذي المهندس موفق عبدالله مباره.

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الاتفاق يواجه الروضة ودياً.. وبيرين المياه الرسمية للنادي حتى 2023
سبق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء يوم غدٍ الأربعاء أولى مواجهاته الودية خلال فترة التوقف، عندما يستضيف فريق الروضة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، في إطار البرنامج الإعدادي للاتفاق لفترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وكان الفريق الكروي قد واصل تدريباته اليوم على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل التدريب على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

من جهة أخرى وقعت إدارة نادي الاتفاق عقد شراكة مع مياه “بيرين” لتصبح بذلك المياه الرسمية لنادي الاتفاق حتى 2023، وجرت مراسم التوقيع اليوم الثلاثاء بحضور مدير الإعلام والاتصال خالد الناصر فيما مثل شركة بيرين في التوقيع رئيسها التنفيذي المهندس موفق عبدالله مباره.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
10:36 PM

الاتفاق يواجه الروضة ودياً.. وبيرين المياه الرسمية للنادي حتى 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء يوم غدٍ الأربعاء أولى مواجهاته الودية خلال فترة التوقف، عندما يستضيف فريق الروضة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، في إطار البرنامج الإعدادي للاتفاق لفترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وكان الفريق الكروي قد واصل تدريباته اليوم على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل التدريب على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

من جهة أخرى وقعت إدارة نادي الاتفاق عقد شراكة مع مياه “بيرين” لتصبح بذلك المياه الرسمية لنادي الاتفاق حتى 2023، وجرت مراسم التوقيع اليوم الثلاثاء بحضور مدير الإعلام والاتصال خالد الناصر فيما مثل شركة بيرين في التوقيع رئيسها التنفيذي المهندس موفق عبدالله مباره.

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