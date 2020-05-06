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الأولمبية تستضيف جلسة الرياضيين الثانية.. غداً

بمشاركة عسيري والمعاوي والعثمان ورغد

تستضيف‎ لجنة الرياضيين "صوت الرياضيين" في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية" عند الواحدة من صباح غد الخميس ثاني جلساتها على قناة اللجنة الأولمبية العربية السعودية في موقع "YouTube”، الثلاثي محمد عسيري الحائز على ذهبية مسابقة الكاراتيه في أولمبياد بوينس آيريس 2018م للشباب، وزميليه لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى العداء محمد المعاوي ولاعب رفع الأثقال الرباع علي العثمان، الفائزين بميداليتين برونزيتين في ذات الدورة، إضافة للاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى العداءة رغد بوعريش، بإدارة عضو اللجنة هاني آل محمد.

وكانت الجلسة الأولى للجنة التي عقدت مطلع شهر رمضان المبارك قد استضافت اللاعبين دلما ملحس وعبدالله أبكر وبدر الدغيثر بإدارة رئيس اللجنة إبراهيم المعيقل، وتناولت حياة الرياضيين في شهر رمضان المبارك خصوصاً خلال فترة الحجر المنزلي وعدد من المواضيع الأخرى.

ويأتي انعقاد الجلسات تنفيذاً لتوصيات اجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية باللجنة والذي هدف للاستماع لآراء واقتراحات اللجنة لتطوير سبل التواصل بين الرياضيين وصناع القرار بما يعود بالنفع على مستقبل الرياضيين في المملكة.

وتستمر لجنة الرياضيين في استضافة المزيد من اللاعبين السعوديين من مختلف الألعاب في سلسلة من الحلقات خلال شهر رمضان المبارك.

لجنة الرياضيين صوت الرياضيين الجمعية العمومية للجنة الأولمبية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأولمبية تستضيف جلسة الرياضيين الثانية.. غداً
سبق

تستضيف‎ لجنة الرياضيين "صوت الرياضيين" في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية" عند الواحدة من صباح غد الخميس ثاني جلساتها على قناة اللجنة الأولمبية العربية السعودية في موقع "YouTube”، الثلاثي محمد عسيري الحائز على ذهبية مسابقة الكاراتيه في أولمبياد بوينس آيريس 2018م للشباب، وزميليه لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى العداء محمد المعاوي ولاعب رفع الأثقال الرباع علي العثمان، الفائزين بميداليتين برونزيتين في ذات الدورة، إضافة للاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى العداءة رغد بوعريش، بإدارة عضو اللجنة هاني آل محمد.

وكانت الجلسة الأولى للجنة التي عقدت مطلع شهر رمضان المبارك قد استضافت اللاعبين دلما ملحس وعبدالله أبكر وبدر الدغيثر بإدارة رئيس اللجنة إبراهيم المعيقل، وتناولت حياة الرياضيين في شهر رمضان المبارك خصوصاً خلال فترة الحجر المنزلي وعدد من المواضيع الأخرى.

ويأتي انعقاد الجلسات تنفيذاً لتوصيات اجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية باللجنة والذي هدف للاستماع لآراء واقتراحات اللجنة لتطوير سبل التواصل بين الرياضيين وصناع القرار بما يعود بالنفع على مستقبل الرياضيين في المملكة.

وتستمر لجنة الرياضيين في استضافة المزيد من اللاعبين السعوديين من مختلف الألعاب في سلسلة من الحلقات خلال شهر رمضان المبارك.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
08:45 PM

الأولمبية تستضيف جلسة الرياضيين الثانية.. غداً

بمشاركة عسيري والمعاوي والعثمان ورغد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستضيف‎ لجنة الرياضيين "صوت الرياضيين" في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية" عند الواحدة من صباح غد الخميس ثاني جلساتها على قناة اللجنة الأولمبية العربية السعودية في موقع "YouTube”، الثلاثي محمد عسيري الحائز على ذهبية مسابقة الكاراتيه في أولمبياد بوينس آيريس 2018م للشباب، وزميليه لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى العداء محمد المعاوي ولاعب رفع الأثقال الرباع علي العثمان، الفائزين بميداليتين برونزيتين في ذات الدورة، إضافة للاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى العداءة رغد بوعريش، بإدارة عضو اللجنة هاني آل محمد.

وكانت الجلسة الأولى للجنة التي عقدت مطلع شهر رمضان المبارك قد استضافت اللاعبين دلما ملحس وعبدالله أبكر وبدر الدغيثر بإدارة رئيس اللجنة إبراهيم المعيقل، وتناولت حياة الرياضيين في شهر رمضان المبارك خصوصاً خلال فترة الحجر المنزلي وعدد من المواضيع الأخرى.

ويأتي انعقاد الجلسات تنفيذاً لتوصيات اجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية باللجنة والذي هدف للاستماع لآراء واقتراحات اللجنة لتطوير سبل التواصل بين الرياضيين وصناع القرار بما يعود بالنفع على مستقبل الرياضيين في المملكة.

وتستمر لجنة الرياضيين في استضافة المزيد من اللاعبين السعوديين من مختلف الألعاب في سلسلة من الحلقات خلال شهر رمضان المبارك.

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