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استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الأحد

أغلق باب التسجيل أمس في جميع المراكز والمدن التي أعلنها سابقاً

اعتمد نادي الصقور السعودي حزمة من الإجراءات التنظيمية، في إطار الاستعدادات والتحضيرات المتواصلة للنسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ لتسهيل عملية التسجيل والمشاركة، وتذليل العقبات أمام الصقَّارين، من خلال استحداث برامج وأنظمة، دمجت الخدمات المساندة مع البيانات المتعلِّقة بالصقر والصقَّارين، إذ يتم إصدار بطاقة خاصة بالمشاركين؛ بهدف تسهيل عملية الدخول والخروج والمشاركة بالفعاليَّات، حسب الفئة والنوع.

وعزَّز نادي الصقور هذه الآلية، من خلال الإعلانات والبرامج الموجَّهة للصقَّارين عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، ممَّا مكّن الصقَّارين من التعرُّف على الشروط والقوانين المتعلِّقة بالمسابقات والفعاليَّات، والتي تبدأ من عمليات المعاينة والفرز والتسجيل، والفحص الطبي، إضافة إلى نوع المسابقة، ليتم بعد ذلك إصدار بطاقة مشارك.

ويواصل نادي الصقور مشروعاته الحالية والمستقبلية المتعلِّقة بتطوير تنظيم فعاليات الصقور، ونشر هذه الثقافة على مستوى الفرد والمجموعة، لتكون إرثًا ثقافياً تتوارثه الأجيال في المملكة العربية السعودية، من خلال استحداث الفعاليات والمعارض، التي تربط الأجيال القادمة بتراثها العريق.

كما أنهى النادي الاستعدادات الأخيرة، واضعاً اللمسات النهائية المتعلقة بالمسابقات، إذ تم إغلاق باب التسجيل، أمس الإثنين، في جميع المراكز والمدن التي أعلن عنها سابقاً، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق المهرجان يوم الأحد المقبل الذي يصادف الأول من ديسمبر، ويستمر على مدار 16 يوماً، بمشاركة واسعة من الصقارين المحترفين من السعودية والخليج والعالم، ضمن فعاليات مسابقتي الدعو (الملواح) 400 متر، والمزاين.

نادي الصقور السعودي مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الأحد
سبق

اعتمد نادي الصقور السعودي حزمة من الإجراءات التنظيمية، في إطار الاستعدادات والتحضيرات المتواصلة للنسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ لتسهيل عملية التسجيل والمشاركة، وتذليل العقبات أمام الصقَّارين، من خلال استحداث برامج وأنظمة، دمجت الخدمات المساندة مع البيانات المتعلِّقة بالصقر والصقَّارين، إذ يتم إصدار بطاقة خاصة بالمشاركين؛ بهدف تسهيل عملية الدخول والخروج والمشاركة بالفعاليَّات، حسب الفئة والنوع.

وعزَّز نادي الصقور هذه الآلية، من خلال الإعلانات والبرامج الموجَّهة للصقَّارين عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، ممَّا مكّن الصقَّارين من التعرُّف على الشروط والقوانين المتعلِّقة بالمسابقات والفعاليَّات، والتي تبدأ من عمليات المعاينة والفرز والتسجيل، والفحص الطبي، إضافة إلى نوع المسابقة، ليتم بعد ذلك إصدار بطاقة مشارك.

ويواصل نادي الصقور مشروعاته الحالية والمستقبلية المتعلِّقة بتطوير تنظيم فعاليات الصقور، ونشر هذه الثقافة على مستوى الفرد والمجموعة، لتكون إرثًا ثقافياً تتوارثه الأجيال في المملكة العربية السعودية، من خلال استحداث الفعاليات والمعارض، التي تربط الأجيال القادمة بتراثها العريق.

كما أنهى النادي الاستعدادات الأخيرة، واضعاً اللمسات النهائية المتعلقة بالمسابقات، إذ تم إغلاق باب التسجيل، أمس الإثنين، في جميع المراكز والمدن التي أعلن عنها سابقاً، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق المهرجان يوم الأحد المقبل الذي يصادف الأول من ديسمبر، ويستمر على مدار 16 يوماً، بمشاركة واسعة من الصقارين المحترفين من السعودية والخليج والعالم، ضمن فعاليات مسابقتي الدعو (الملواح) 400 متر، والمزاين.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
01:21 PM

استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الأحد

أغلق باب التسجيل أمس في جميع المراكز والمدن التي أعلنها سابقاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد نادي الصقور السعودي حزمة من الإجراءات التنظيمية، في إطار الاستعدادات والتحضيرات المتواصلة للنسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ لتسهيل عملية التسجيل والمشاركة، وتذليل العقبات أمام الصقَّارين، من خلال استحداث برامج وأنظمة، دمجت الخدمات المساندة مع البيانات المتعلِّقة بالصقر والصقَّارين، إذ يتم إصدار بطاقة خاصة بالمشاركين؛ بهدف تسهيل عملية الدخول والخروج والمشاركة بالفعاليَّات، حسب الفئة والنوع.

وعزَّز نادي الصقور هذه الآلية، من خلال الإعلانات والبرامج الموجَّهة للصقَّارين عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، ممَّا مكّن الصقَّارين من التعرُّف على الشروط والقوانين المتعلِّقة بالمسابقات والفعاليَّات، والتي تبدأ من عمليات المعاينة والفرز والتسجيل، والفحص الطبي، إضافة إلى نوع المسابقة، ليتم بعد ذلك إصدار بطاقة مشارك.

ويواصل نادي الصقور مشروعاته الحالية والمستقبلية المتعلِّقة بتطوير تنظيم فعاليات الصقور، ونشر هذه الثقافة على مستوى الفرد والمجموعة، لتكون إرثًا ثقافياً تتوارثه الأجيال في المملكة العربية السعودية، من خلال استحداث الفعاليات والمعارض، التي تربط الأجيال القادمة بتراثها العريق.

كما أنهى النادي الاستعدادات الأخيرة، واضعاً اللمسات النهائية المتعلقة بالمسابقات، إذ تم إغلاق باب التسجيل، أمس الإثنين، في جميع المراكز والمدن التي أعلن عنها سابقاً، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق المهرجان يوم الأحد المقبل الذي يصادف الأول من ديسمبر، ويستمر على مدار 16 يوماً، بمشاركة واسعة من الصقارين المحترفين من السعودية والخليج والعالم، ضمن فعاليات مسابقتي الدعو (الملواح) 400 متر، والمزاين.

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