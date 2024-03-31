شاهد.. مخطط "تميم" السري للهروب من الديوان الأميري حال الثورة

نفق ووحدة خاصة من حرس الثورة الإيرانى تحميه ولـ"موزة" حق أمرها

كشفت قناة "مباشر قطر" استعدادات "تميم" السرية للهروب من الديوان الأميري بعد سقوط نظامه؛ حيث إن هناك حالة من الغضب تسيطر على الشارع القطرى؛ بسبب سياسات تنظيم الحمدين التي كانت وبالاً على الشعب القطري بأكمله، منذرة بحالة من الشحن المجتمعي ضد تميم ونظامه ليبرز السؤال: ماذا قد يحدث في حالة ثورة الشعب القطرى ضد طغيان تميم ونظامه؟ وماذا ستكون ردة فعل تميم بن حمد؟

وقالت قناة "مباشر قطر"، وفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية: يتولى حماية تميم بن حمد وحدة خاصة من الحرس الثورة الإيرانى، تم تدريبها على يد قاسم سليماني قائد فيلق القدس، ويعتمد "تميم" على هذه الوحدة بشكل كبير، وتتبع الوحدة "تميم" بشكل مباشر، ولا تتلقى أوامر إلا من تميم بن حمد نفسه، أو والدته موزة بن مسند في حالة غياب "تميم".

وأوضحت القناة أنه في حال الثورة على "تميم" سيكون لهذه الوحدة دور في تهريب "تميم" وأسرته من الديوان الأميري حتى سفره خارج البلاد، حيث يوجد شبكة من الأنفاق السرية أسفل مقر الحكم في قطر، تم بناؤها بعد وصول تميم بن حمد للحكم بوقت قصير.