"رحيمي": 913 ألف أضحية نُفذت في مكة لمشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي

منذ بدء الوقت الشرعي للنحر صباح يوم عيد الأضحى المبارك

أوضح رحيمي أحمد رحيمي، المشرف العام على مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، أن إجمالي الأضاحي التي تم تنفيذها في الـ48 ساعة الماضية بلغ 913444 أضحية منذ بدء الوقت الشرعي للنحر (صباح يوم عيد الأضحى المبارك الساعة الثامنة صباحًا)، وعلى مدار 24 ساعة متواصلة.

وتابع رحيمي: يبلغ متوسط إنتاجية تنفيذ الأضاحي للأغنام في الساعة الواحدة 15224 رأسًا من الأغنام.

وأضاف: تصدَّرت مجزرة المعيصم النموذجية رقم (1) قائمة المجازر الأكثر إنتاجية بتنفيذ 272953 رأسًا من الأغنام، تلتها مجزرة المعيصم الثانية 105585 رأسًا من الأغنام.