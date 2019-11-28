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قائد قوات أمن الحج والعمرة يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

قلد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، عددًا من ضباط القوات رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الكريم بترقيتهم إلى رتبة رائد.
والضباط المرقون هم: الرائد سعود بن فالح المقاطي، والرائد جار الله حسن الزهراني، والرائد علي عبدالله الأسمري.
وهنّأ "الأحمدي" المرقين، متمنيًا لهم التوفيق، وأن تكون هذه الترقية دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة قاصدي المسجد الحرام.
من جهتهم، عبّر المُرَقّون عن سعادتهم بهذه الترقية، التي تُعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن.

قائد قوات أمن الحج والعمرة يقلّد الضباط رتبهم الجديدة

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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قائد قوات أمن الحج والعمرة يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة
سبق

قلد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، عددًا من ضباط القوات رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الكريم بترقيتهم إلى رتبة رائد.
والضباط المرقون هم: الرائد سعود بن فالح المقاطي، والرائد جار الله حسن الزهراني، والرائد علي عبدالله الأسمري.
وهنّأ "الأحمدي" المرقين، متمنيًا لهم التوفيق، وأن تكون هذه الترقية دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة قاصدي المسجد الحرام.
من جهتهم، عبّر المُرَقّون عن سعادتهم بهذه الترقية، التي تُعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
02:09 PM

قائد قوات أمن الحج والعمرة يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، عددًا من ضباط القوات رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الكريم بترقيتهم إلى رتبة رائد.
والضباط المرقون هم: الرائد سعود بن فالح المقاطي، والرائد جار الله حسن الزهراني، والرائد علي عبدالله الأسمري.
وهنّأ "الأحمدي" المرقين، متمنيًا لهم التوفيق، وأن تكون هذه الترقية دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة قاصدي المسجد الحرام.
من جهتهم، عبّر المُرَقّون عن سعادتهم بهذه الترقية، التي تُعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن.

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