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"التجارة" توضح: استرجاع واستبدال المشتريات حق للمستهلك.. منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك

أكدت وزارة التجارة أن استرجاع واستبدال المشتريات حق للمستهلك.

وقالت في تغريدة لها: كافة منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك، مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة، حسب وثيقة الاحترازات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.

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"التجارة" توضح: استرجاع واستبدال المشتريات حق للمستهلك.. منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك
سبق

أكدت وزارة التجارة أن استرجاع واستبدال المشتريات حق للمستهلك.

وقالت في تغريدة لها: كافة منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك، مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة، حسب وثيقة الاحترازات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
05:04 PM
اخر تعديل
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
06:05 PM

"التجارة" توضح: استرجاع واستبدال المشتريات حق للمستهلك.. منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,927

أكدت وزارة التجارة أن استرجاع واستبدال المشتريات حق للمستهلك.

وقالت في تغريدة لها: كافة منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك، مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة، حسب وثيقة الاحترازات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.

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