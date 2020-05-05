"التجارة" توضح: استرجاع واستبدال المشتريات حق للمستهلك.. منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك

أكدت وزارة التجارة أن استرجاع واستبدال المشتريات حق للمستهلك.
وقالت في تغريدة لها: كافة منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك، مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة، حسب وثيقة الاحترازات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.
أكدت وزارة التجارة أن استرجاع واستبدال المشتريات حق للمستهلك.
وقالت في تغريدة لها: كافة منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك، مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة، حسب وثيقة الاحترازات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.
أكدت وزارة التجارة أن استرجاع واستبدال المشتريات حق للمستهلك.
وقالت في تغريدة لها: كافة منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك، مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة، حسب وثيقة الاحترازات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.
أكدت وزارة التجارة أن استرجاع واستبدال المشتريات حق للمستهلك.
وقالت في تغريدة لها: كافة منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك، مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة، حسب وثيقة الاحترازات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.