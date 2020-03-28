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"صحة الطائف" تخصص مجمع فيصل لحالات الإصابة بكورونا

اليامي: المركز يحتوي على كل التجهيزات اللازمة

خصصت الشؤون الصحية بالطائف، مجمع الملك فيصل كمركز رئيس للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس"كرونا".

وقال مدير المجمع، الأخصائي أول مبارك اليامي، إن المجمع به كل التجهيزات اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه فيها.

وأضاف أن الكوادر البشرية من الممارسين الصحيين بمختلف فئاتهم مدربين على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات, وأيضًا حماية أنفسهم والآخرين، بإذن الله.

ولفت إلى أنه جرى إعداد خطط كاملة للتعامل مع هذا الظرف الطارئ, وتزويد المجمع بأجهزة طبية حديثة في إطار العمل على مكافحة الوباء.

وأكد أن المجمع أجرى العديد من التعديلات على كيفية الدخول إلى المجمع وأقسام الطوارئ والأقسام المختلفة وفقًا لسياسات مكافحة العدوى.

وتابع "اليامي": أنه تم توفير أجهزة حديثة لتنقية الهواء بهدف التعامل بشكل أكثر فاعلية مع الحالات المختلفة، لافتًا إلى أن برج النساء والولادة يعمل بالشكل المطلوب, وتفصل المداخل والمخارج للبرج بعيدًا عن المستشفى الرئيس.

يذكر أن مجمع الملك فيصل، يضم 800 سرير، منها 500 للمستشفى العام، و300 لبرج النساء والولادة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة صحة الطائف مجمع الملك فيصل الطبي الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة الطائف" تخصص مجمع فيصل لحالات الإصابة بكورونا
سبق

خصصت الشؤون الصحية بالطائف، مجمع الملك فيصل كمركز رئيس للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس"كرونا".

وقال مدير المجمع، الأخصائي أول مبارك اليامي، إن المجمع به كل التجهيزات اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه فيها.

وأضاف أن الكوادر البشرية من الممارسين الصحيين بمختلف فئاتهم مدربين على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات, وأيضًا حماية أنفسهم والآخرين، بإذن الله.

ولفت إلى أنه جرى إعداد خطط كاملة للتعامل مع هذا الظرف الطارئ, وتزويد المجمع بأجهزة طبية حديثة في إطار العمل على مكافحة الوباء.

وأكد أن المجمع أجرى العديد من التعديلات على كيفية الدخول إلى المجمع وأقسام الطوارئ والأقسام المختلفة وفقًا لسياسات مكافحة العدوى.

وتابع "اليامي": أنه تم توفير أجهزة حديثة لتنقية الهواء بهدف التعامل بشكل أكثر فاعلية مع الحالات المختلفة، لافتًا إلى أن برج النساء والولادة يعمل بالشكل المطلوب, وتفصل المداخل والمخارج للبرج بعيدًا عن المستشفى الرئيس.

يذكر أن مجمع الملك فيصل، يضم 800 سرير، منها 500 للمستشفى العام، و300 لبرج النساء والولادة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
08:08 PM

"صحة الطائف" تخصص مجمع فيصل لحالات الإصابة بكورونا

اليامي: المركز يحتوي على كل التجهيزات اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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خصصت الشؤون الصحية بالطائف، مجمع الملك فيصل كمركز رئيس للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس"كرونا".

وقال مدير المجمع، الأخصائي أول مبارك اليامي، إن المجمع به كل التجهيزات اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه فيها.

وأضاف أن الكوادر البشرية من الممارسين الصحيين بمختلف فئاتهم مدربين على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات, وأيضًا حماية أنفسهم والآخرين، بإذن الله.

ولفت إلى أنه جرى إعداد خطط كاملة للتعامل مع هذا الظرف الطارئ, وتزويد المجمع بأجهزة طبية حديثة في إطار العمل على مكافحة الوباء.

وأكد أن المجمع أجرى العديد من التعديلات على كيفية الدخول إلى المجمع وأقسام الطوارئ والأقسام المختلفة وفقًا لسياسات مكافحة العدوى.

وتابع "اليامي": أنه تم توفير أجهزة حديثة لتنقية الهواء بهدف التعامل بشكل أكثر فاعلية مع الحالات المختلفة، لافتًا إلى أن برج النساء والولادة يعمل بالشكل المطلوب, وتفصل المداخل والمخارج للبرج بعيدًا عن المستشفى الرئيس.

يذكر أن مجمع الملك فيصل، يضم 800 سرير، منها 500 للمستشفى العام، و300 لبرج النساء والولادة.

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