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"ابن علوي" يدعو إيران إلى الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد

دعا الدول إلى مراعاة قوانين السلامة

دعا يوسف بن علوي، وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني، اليوم (السبت) إيران إلى ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة، وتجنب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار هناك، ووقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية.

وبحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم"، ذكر "ابن علوي" خلال زيارته لطهران أنه "يتعين على الدول كافة مراعاة قوانين السلامة، ولاسيما في منطقة مضيق هرمز، والابتعاد عن الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة، أو فرض تكاليف إضافية، هي في غنى عنها، على نشاطها التجاري أو تجارة الدول الأخرى".

وبحث الوزير العماني مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سُبل تعزيز الأمن في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز.. فيما تحدثت تسريبات عدة عن حمله رسالتين إلى طهران من الولايات المتحدة وبريطانيا على خلفية أزمة ناقلات النفط المستمرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ابن علوي" يدعو إيران إلى الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد
سبق

دعا يوسف بن علوي، وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني، اليوم (السبت) إيران إلى ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة، وتجنب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار هناك، ووقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية.

وبحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم"، ذكر "ابن علوي" خلال زيارته لطهران أنه "يتعين على الدول كافة مراعاة قوانين السلامة، ولاسيما في منطقة مضيق هرمز، والابتعاد عن الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة، أو فرض تكاليف إضافية، هي في غنى عنها، على نشاطها التجاري أو تجارة الدول الأخرى".

وبحث الوزير العماني مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سُبل تعزيز الأمن في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز.. فيما تحدثت تسريبات عدة عن حمله رسالتين إلى طهران من الولايات المتحدة وبريطانيا على خلفية أزمة ناقلات النفط المستمرة.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
08:13 PM

"ابن علوي" يدعو إيران إلى الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد

دعا الدول إلى مراعاة قوانين السلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
14,580

دعا يوسف بن علوي، وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني، اليوم (السبت) إيران إلى ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة، وتجنب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار هناك، ووقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية.

وبحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم"، ذكر "ابن علوي" خلال زيارته لطهران أنه "يتعين على الدول كافة مراعاة قوانين السلامة، ولاسيما في منطقة مضيق هرمز، والابتعاد عن الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة، أو فرض تكاليف إضافية، هي في غنى عنها، على نشاطها التجاري أو تجارة الدول الأخرى".

وبحث الوزير العماني مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سُبل تعزيز الأمن في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز.. فيما تحدثت تسريبات عدة عن حمله رسالتين إلى طهران من الولايات المتحدة وبريطانيا على خلفية أزمة ناقلات النفط المستمرة.

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