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"سلطان الشريم" يدخل القفص الذهبي

احتفل الشاب سلطان بن عبدالعزيز الشريم، أمس الأربعاء، بزواجه في قصر قرية "ابن شريم".

حضر حفل الزفاف جمع كبير من الأعيان والأقارب والأصدقاء والقيادات، حيث قدموا للسلام على العريس وتهنئته بهذه المناسبة.

وتبارك "سبق" للعريس "الشريم"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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"سلطان الشريم" يدخل القفص الذهبي
سبق

احتفل الشاب سلطان بن عبدالعزيز الشريم، أمس الأربعاء، بزواجه في قصر قرية "ابن شريم".

حضر حفل الزفاف جمع كبير من الأعيان والأقارب والأصدقاء والقيادات، حيث قدموا للسلام على العريس وتهنئته بهذه المناسبة.

وتبارك "سبق" للعريس "الشريم"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
07:46 PM

"سلطان الشريم" يدخل القفص الذهبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - رفحاء
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احتفل الشاب سلطان بن عبدالعزيز الشريم، أمس الأربعاء، بزواجه في قصر قرية "ابن شريم".

حضر حفل الزفاف جمع كبير من الأعيان والأقارب والأصدقاء والقيادات، حيث قدموا للسلام على العريس وتهنئته بهذه المناسبة.

وتبارك "سبق" للعريس "الشريم"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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