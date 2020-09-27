استدعاء 5 مشاهير خالفوا ضوابط المحتوى الإعلامي

استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 5 مشاهير خالفوا ضوابط المحتوى الإعلامي؛ ليرتفع عدد المخالفين إلى 65 شخصاً منذ بداية 2021.
وتضمّنت المخالفات إعلانات مضللة ومحتوى مخالفاً لنظام "المرئي والمسموع".
استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 5 مشاهير خالفوا ضوابط المحتوى الإعلامي؛ ليرتفع عدد المخالفين إلى 65 شخصاً منذ بداية 2021.
وتضمّنت المخالفات إعلانات مضللة ومحتوى مخالفاً لنظام "المرئي والمسموع".
استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 5 مشاهير خالفوا ضوابط المحتوى الإعلامي؛ ليرتفع عدد المخالفين إلى 65 شخصاً منذ بداية 2021.
وتضمّنت المخالفات إعلانات مضللة ومحتوى مخالفاً لنظام "المرئي والمسموع".
استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 5 مشاهير خالفوا ضوابط المحتوى الإعلامي؛ ليرتفع عدد المخالفين إلى 65 شخصاً منذ بداية 2021.
وتضمّنت المخالفات إعلانات مضللة ومحتوى مخالفاً لنظام "المرئي والمسموع".