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"كِبار العلماء": أمر خادم الحرمين بتقديم الرعاية مجاناً ينطلق من قيم ديننا

"الهيئة" أكّدت أنه يعد صورة من صور التكافل الحسي والمعنوي في المملكة

نوّهت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم الرعاية الطبية مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة المصابين بفيروس كورونا الجديد في جميع المنشآت الطبية العامة والخاصة.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء: هذا الأمر الكريم ينطلق من قيم ديننا الإسلامي الحنيف ومبادئه الكريمة، ومما أُسّست عليه هذه الدولة المباركة التي جعلت التكافل بين أفراد المجتمع أسلوب حكم منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز.

وأضافت الأمانة العامة: إن أمره الكريم صورة من صور التكافل الحسي والمعنوي الذي تنعم به بلادنا، ولله الحمد، ويضيف بعداً متميزاً في الأمن الاجتماعي؛ ينعكس أثره الطيب المبارك على المواطن والمقيم على حد سواء، سائلين الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، ولحكومتهما الرشيدة التوفيق والإعانة، وجزيل الأجر والثواب.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء

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"كِبار العلماء": أمر خادم الحرمين بتقديم الرعاية مجاناً ينطلق من قيم ديننا
سبق

نوّهت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم الرعاية الطبية مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة المصابين بفيروس كورونا الجديد في جميع المنشآت الطبية العامة والخاصة.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء: هذا الأمر الكريم ينطلق من قيم ديننا الإسلامي الحنيف ومبادئه الكريمة، ومما أُسّست عليه هذه الدولة المباركة التي جعلت التكافل بين أفراد المجتمع أسلوب حكم منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز.

وأضافت الأمانة العامة: إن أمره الكريم صورة من صور التكافل الحسي والمعنوي الذي تنعم به بلادنا، ولله الحمد، ويضيف بعداً متميزاً في الأمن الاجتماعي؛ ينعكس أثره الطيب المبارك على المواطن والمقيم على حد سواء، سائلين الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، ولحكومتهما الرشيدة التوفيق والإعانة، وجزيل الأجر والثواب.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:37 PM

"كِبار العلماء": أمر خادم الحرمين بتقديم الرعاية مجاناً ينطلق من قيم ديننا

"الهيئة" أكّدت أنه يعد صورة من صور التكافل الحسي والمعنوي في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوّهت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم الرعاية الطبية مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة المصابين بفيروس كورونا الجديد في جميع المنشآت الطبية العامة والخاصة.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء: هذا الأمر الكريم ينطلق من قيم ديننا الإسلامي الحنيف ومبادئه الكريمة، ومما أُسّست عليه هذه الدولة المباركة التي جعلت التكافل بين أفراد المجتمع أسلوب حكم منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز.

وأضافت الأمانة العامة: إن أمره الكريم صورة من صور التكافل الحسي والمعنوي الذي تنعم به بلادنا، ولله الحمد، ويضيف بعداً متميزاً في الأمن الاجتماعي؛ ينعكس أثره الطيب المبارك على المواطن والمقيم على حد سواء، سائلين الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، ولحكومتهما الرشيدة التوفيق والإعانة، وجزيل الأجر والثواب.

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