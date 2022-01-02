بريطانيا: علينا التعايش مع كورونا وفرض القيود "ملاذ أخير"

المؤسسات الصحية ستكون مُعَرّضة للضغط في الأسابيع المقبلة

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد: إن فرض قيود جديدة سيكون "ملاذًا أخيرًا" في إنجلترا؛ رغم ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون، مشددًا على ضرورة "التعايش" مع فيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة حوالى 149 ألف وفاة بسبب الوباء، وترصد يوميًّا عددًا قياسيًّا من الإصابات؛ إذ أعلنت السبت تسجيل أكثر من 163 ألف حالة خلال أربع وعشرين ساعة.

كما أن حالات الاستشفاء آخذة في الارتفاع؛ رغم أن السلطات تُشدد على أن المتحور أوميكرون يبدو أقل خطرًا من دلتا.

وقال ساجد جاويد في مقال نشرته صحيفة ديلي ميل: "عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة مستقر، ولا يتبع في الوقت الحالي المسار الذي رأيناه في هذه الفترة من العام الماضي خلال موجة ألفا".

وأضاف أنه مع "وضع أقوى بكثير" بالنسبة للدولة بفضل حملة التطعيم المكثفة، وقررت الحكومة عدم فرض قيود جديدة خلال العطل في إنجلترا؛ على عكس اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

وشدد "جاويد" في مقاله على أن "تقييد حريتنا يجب أن يكون ملاذًا أخيرًا"، وأشار خصوصًا إلى "التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة لعمليات الإغلاق"؛ داعيًا إلى "التعايش مع الفيروس" عبر التطعيم وترسانة من العلاجات والفحوص المكثفة.

لكن وزير الصحة البريطاني أقر بأن المؤسسات الصحية ستكون "حتمًا" معرضة للضغط في الأسابيع المقبلة بسبب "الارتفاع الحاد" في عدد حالات الاستشفاء؛ وفق ما نقلته "فرانس برس".

وأفادت صحيفة "صنداي تايمز"، بأن أكثر من 110 آلاف عامل صحي أي حوالى 10% من إجمالي العاملين في هيئة الصحة العامة "إن إتش إس"، تغيبوا عن العمل الجمعة، بينهم حوالى 50 ألفًا لأنهم أصيبوا بفيروس كورونا أو خالطوا مصابين بالفيروس.