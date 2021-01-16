النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإحصاء": 3 فبراير  انطلاق مرحلة "ترقيم المباني"

60 يومًا ويبدأ العد الفعلي لـ"تعداد السعودية 2020"

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء "GASTAT" أن انطلاق العد الفعلي "ليلة الإسناد الزمني" لمشروع التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت "تعداد السعودية 2020" تبقى عليه 60 يومًا، إذ سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو التاريخ المعتمَد للإسناد الزمني لمختلف أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته، وفقًا لموافقة المقام السامي الكريم.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر لمدة 33 يومًا بدءًا من يوم الاثنين 9 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 3 فبراير 2020م، وحتى يوم الجمعة 11رجب 1441هـ الموافق 6 مارس 2020م، يليها انطلاق مرحلة العد الفعلي بدءًا من يوم الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس2020م، وحتى يوم الاثنين 13 شعبان 1441هـ الموافق 6 أبريل 2020م، "ولمدة 20 يومًا" .

وتتيح الهيئة العامة للإحصاء طريقة العد الذاتي، وهي إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيًا.

ويهدف تعداد السعودية 2020 إلى توفير قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء كانت قد أنهت مرحلة تحديث دليل المسميات السكانية في جميع مناطق المملكة، وتحديث العناوين البريدية في المناطق الإدارية، كذلك تمَّ الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات القَبْلِيَّة لها، وتعمل الهيئة حاليًا على تدريب القوى العاملة المشاركة في أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2020.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء ستعتمد خلال هذا التعداد على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وفقًا للتحضيرات التي عملت عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ "تعداد السعودية 2020" وسيكون هذا التعداد مختلفًا عن التعدادات السابقة نظرًا للتغيُّر في أسلوب العد، وذلك بدمج البيانات السجليَّة مع البيانات الميدانية.

الهيئة العامة للإحصاء ترقيم المباني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الإحصاء": 3 فبراير  انطلاق مرحلة "ترقيم المباني"
سبق

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء "GASTAT" أن انطلاق العد الفعلي "ليلة الإسناد الزمني" لمشروع التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت "تعداد السعودية 2020" تبقى عليه 60 يومًا، إذ سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو التاريخ المعتمَد للإسناد الزمني لمختلف أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته، وفقًا لموافقة المقام السامي الكريم.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر لمدة 33 يومًا بدءًا من يوم الاثنين 9 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 3 فبراير 2020م، وحتى يوم الجمعة 11رجب 1441هـ الموافق 6 مارس 2020م، يليها انطلاق مرحلة العد الفعلي بدءًا من يوم الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس2020م، وحتى يوم الاثنين 13 شعبان 1441هـ الموافق 6 أبريل 2020م، "ولمدة 20 يومًا" .

وتتيح الهيئة العامة للإحصاء طريقة العد الذاتي، وهي إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيًا.

ويهدف تعداد السعودية 2020 إلى توفير قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء كانت قد أنهت مرحلة تحديث دليل المسميات السكانية في جميع مناطق المملكة، وتحديث العناوين البريدية في المناطق الإدارية، كذلك تمَّ الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات القَبْلِيَّة لها، وتعمل الهيئة حاليًا على تدريب القوى العاملة المشاركة في أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2020.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء ستعتمد خلال هذا التعداد على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وفقًا للتحضيرات التي عملت عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ "تعداد السعودية 2020" وسيكون هذا التعداد مختلفًا عن التعدادات السابقة نظرًا للتغيُّر في أسلوب العد، وذلك بدمج البيانات السجليَّة مع البيانات الميدانية.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
04:32 PM

"الإحصاء": 3 فبراير  انطلاق مرحلة "ترقيم المباني"

60 يومًا ويبدأ العد الفعلي لـ"تعداد السعودية 2020"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
740

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء "GASTAT" أن انطلاق العد الفعلي "ليلة الإسناد الزمني" لمشروع التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت "تعداد السعودية 2020" تبقى عليه 60 يومًا، إذ سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو التاريخ المعتمَد للإسناد الزمني لمختلف أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته، وفقًا لموافقة المقام السامي الكريم.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر لمدة 33 يومًا بدءًا من يوم الاثنين 9 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 3 فبراير 2020م، وحتى يوم الجمعة 11رجب 1441هـ الموافق 6 مارس 2020م، يليها انطلاق مرحلة العد الفعلي بدءًا من يوم الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس2020م، وحتى يوم الاثنين 13 شعبان 1441هـ الموافق 6 أبريل 2020م، "ولمدة 20 يومًا" .

وتتيح الهيئة العامة للإحصاء طريقة العد الذاتي، وهي إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيًا.

ويهدف تعداد السعودية 2020 إلى توفير قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء كانت قد أنهت مرحلة تحديث دليل المسميات السكانية في جميع مناطق المملكة، وتحديث العناوين البريدية في المناطق الإدارية، كذلك تمَّ الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات القَبْلِيَّة لها، وتعمل الهيئة حاليًا على تدريب القوى العاملة المشاركة في أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2020.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء ستعتمد خلال هذا التعداد على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وفقًا للتحضيرات التي عملت عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ "تعداد السعودية 2020" وسيكون هذا التعداد مختلفًا عن التعدادات السابقة نظرًا للتغيُّر في أسلوب العد، وذلك بدمج البيانات السجليَّة مع البيانات الميدانية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,890
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,997
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,419
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,049

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة