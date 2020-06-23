اعتمد مدير التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان؛ اليوم, حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات المنطقة للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، التي شملت 592 معلماً ومعلمة، بنسبة 37 للمعلمات و40 للمعلمين.
"تعليم الشمالية" يعتمد حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات
للعام الدراسي المقبل .. العثمان: شملت 592 معلماً ومعلمة
اعتمد مدير التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان؛ اليوم, حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات المنطقة للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، التي شملت 592 معلماً ومعلمة، بنسبة 37 للمعلمات و40 للمعلمين.
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"تعليم الشمالية" يعتمد حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلماتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-23
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
02:01 PM
"تعليم الشمالية" يعتمد حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات
للعام الدراسي المقبل .. العثمان: شملت 592 معلماً ومعلمة
اعتمد مدير التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان؛ اليوم, حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات المنطقة للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، التي شملت 592 معلماً ومعلمة، بنسبة 37 للمعلمات و40 للمعلمين.
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