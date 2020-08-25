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"تعليم الشرقية" يطلق حزمة مشاريع تدريبية على منصة مدرستي

تضم 23 مدربًا لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة

أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية سلسلة من البرامج التدريبية الشاملة على منصة مدرستي، تستهدف قادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات؛ لتدريبهم على آليات وخطوات العمل وقوائم المهام وفقاً لمنصة مدرستي في قاعات افتراضية، بدءاً من أمس الثلاثاء.

ويشرف على برامج التدريب نحو 23 مدربًا ومدربة في تعليم الشرقية من الذين أتموا تدريبهم في المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم الأسبوع الماضي .

وقال مدير عام التعليم د.ناصر الشلعان، إن إدارة التعليم تستهدف تدريب كافة قادة المدارس للبنين والبنات وجميع الزملاء المعلمين والمعلمات حسب الخطة التدريبة الخاصة بمنصة مدرستي، مشيراً إلى أن وزارة التعليم وكافة منسوبيها تتطلع لبداية جادة من أول يوم دراسي بتعاون الأسرة والطالب والطالبة .

وأضاف الشلعان أن عمليات التطوير التي تشهدها وزارة التعليم بقيادة الوزير د حمد آل الشيخ، تضع مشروع تطوير التعليم عن بعد ضمن أهم خياراتها الاستراتيجية، لافتاً إلى أن معطيات العصر ومتطلبات المرحلة الحالية تكرس لمفهوم مهارات العمل والحياة للقرن 21، حيث أصبحت التقنية هي المحرك الرئيس لها .

وأشار إلى أن إدارة التعليم في المنطقة تتابع سير الاستعدادات في كافة المدارس عن كثب للوصول إلى تعليم متميز وتحقيق بيئة تعليمية مقاربة للواقع المدرسي .

من جهتها قالت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بنات فاطمة الفهيد، إن تعليم البنات نفذ خمسة برامج تدريب فئة القائدة المدرسية وثمانية برامج أخرى مخصصة للمعلمات ضمن مسار خطة التدريب، أمس .

وأضافت أن عدد المدربات المركزيات 13 مدربة سيقدمن برامج تدريبية ليوم واحد ولمدة أربع ساعات لكل دورة طول فترة التدريب الخاصة بمنصة مدرستي لضمان شمولية جميع القائدات والمعلمات لفهم طريقة العمل على المنصة لضمان الجودة والكفاءة .

يذكر أن عدد المعلمين والمعلمات المستهدفين بالتدريب تجاوز أكثر من 30 ألفًا.

إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الشرقية" يطلق حزمة مشاريع تدريبية على منصة مدرستي
سبق

أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية سلسلة من البرامج التدريبية الشاملة على منصة مدرستي، تستهدف قادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات؛ لتدريبهم على آليات وخطوات العمل وقوائم المهام وفقاً لمنصة مدرستي في قاعات افتراضية، بدءاً من أمس الثلاثاء.

ويشرف على برامج التدريب نحو 23 مدربًا ومدربة في تعليم الشرقية من الذين أتموا تدريبهم في المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم الأسبوع الماضي .

وقال مدير عام التعليم د.ناصر الشلعان، إن إدارة التعليم تستهدف تدريب كافة قادة المدارس للبنين والبنات وجميع الزملاء المعلمين والمعلمات حسب الخطة التدريبة الخاصة بمنصة مدرستي، مشيراً إلى أن وزارة التعليم وكافة منسوبيها تتطلع لبداية جادة من أول يوم دراسي بتعاون الأسرة والطالب والطالبة .

وأضاف الشلعان أن عمليات التطوير التي تشهدها وزارة التعليم بقيادة الوزير د حمد آل الشيخ، تضع مشروع تطوير التعليم عن بعد ضمن أهم خياراتها الاستراتيجية، لافتاً إلى أن معطيات العصر ومتطلبات المرحلة الحالية تكرس لمفهوم مهارات العمل والحياة للقرن 21، حيث أصبحت التقنية هي المحرك الرئيس لها .

وأشار إلى أن إدارة التعليم في المنطقة تتابع سير الاستعدادات في كافة المدارس عن كثب للوصول إلى تعليم متميز وتحقيق بيئة تعليمية مقاربة للواقع المدرسي .

من جهتها قالت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بنات فاطمة الفهيد، إن تعليم البنات نفذ خمسة برامج تدريب فئة القائدة المدرسية وثمانية برامج أخرى مخصصة للمعلمات ضمن مسار خطة التدريب، أمس .

وأضافت أن عدد المدربات المركزيات 13 مدربة سيقدمن برامج تدريبية ليوم واحد ولمدة أربع ساعات لكل دورة طول فترة التدريب الخاصة بمنصة مدرستي لضمان شمولية جميع القائدات والمعلمات لفهم طريقة العمل على المنصة لضمان الجودة والكفاءة .

يذكر أن عدد المعلمين والمعلمات المستهدفين بالتدريب تجاوز أكثر من 30 ألفًا.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
03:33 PM

"تعليم الشرقية" يطلق حزمة مشاريع تدريبية على منصة مدرستي

تضم 23 مدربًا لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة

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عبدالله السالم - الدمام
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أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية سلسلة من البرامج التدريبية الشاملة على منصة مدرستي، تستهدف قادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات؛ لتدريبهم على آليات وخطوات العمل وقوائم المهام وفقاً لمنصة مدرستي في قاعات افتراضية، بدءاً من أمس الثلاثاء.

ويشرف على برامج التدريب نحو 23 مدربًا ومدربة في تعليم الشرقية من الذين أتموا تدريبهم في المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم الأسبوع الماضي .

وقال مدير عام التعليم د.ناصر الشلعان، إن إدارة التعليم تستهدف تدريب كافة قادة المدارس للبنين والبنات وجميع الزملاء المعلمين والمعلمات حسب الخطة التدريبة الخاصة بمنصة مدرستي، مشيراً إلى أن وزارة التعليم وكافة منسوبيها تتطلع لبداية جادة من أول يوم دراسي بتعاون الأسرة والطالب والطالبة .

وأضاف الشلعان أن عمليات التطوير التي تشهدها وزارة التعليم بقيادة الوزير د حمد آل الشيخ، تضع مشروع تطوير التعليم عن بعد ضمن أهم خياراتها الاستراتيجية، لافتاً إلى أن معطيات العصر ومتطلبات المرحلة الحالية تكرس لمفهوم مهارات العمل والحياة للقرن 21، حيث أصبحت التقنية هي المحرك الرئيس لها .

وأشار إلى أن إدارة التعليم في المنطقة تتابع سير الاستعدادات في كافة المدارس عن كثب للوصول إلى تعليم متميز وتحقيق بيئة تعليمية مقاربة للواقع المدرسي .

من جهتها قالت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بنات فاطمة الفهيد، إن تعليم البنات نفذ خمسة برامج تدريب فئة القائدة المدرسية وثمانية برامج أخرى مخصصة للمعلمات ضمن مسار خطة التدريب، أمس .

وأضافت أن عدد المدربات المركزيات 13 مدربة سيقدمن برامج تدريبية ليوم واحد ولمدة أربع ساعات لكل دورة طول فترة التدريب الخاصة بمنصة مدرستي لضمان شمولية جميع القائدات والمعلمات لفهم طريقة العمل على المنصة لضمان الجودة والكفاءة .

يذكر أن عدد المعلمين والمعلمات المستهدفين بالتدريب تجاوز أكثر من 30 ألفًا.

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