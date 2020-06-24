النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. شرطة مكة تنفذ حملات على مخالفي التباعد الجسدي ولبس الكمامة

شملت أحياء بني مالك جنوب محافظة جدة

نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة جولاتاً ميدانية على الأسواق الشعبية بجنوب محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد.

وتركزت الحملات في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة لتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية وقد حرر رجال الأمن عدة مخالفات للمخالفين وكانت الجولة في أحياء بني مالك الشعبية والورش المجاورة لها.


وساهمت هذه الجولات المكثفة لشرطة منطقة مكة المكرمة في نشر الوعي لدى المواطن والمقيم وكان لها الأثر الإيجابي في تطبيق الاحترازات الوقائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. شرطة مكة تنفذ حملات على مخالفي التباعد الجسدي ولبس الكمامة
سبق

نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة جولاتاً ميدانية على الأسواق الشعبية بجنوب محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد.

وتركزت الحملات في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة لتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية وقد حرر رجال الأمن عدة مخالفات للمخالفين وكانت الجولة في أحياء بني مالك الشعبية والورش المجاورة لها.


وساهمت هذه الجولات المكثفة لشرطة منطقة مكة المكرمة في نشر الوعي لدى المواطن والمقيم وكان لها الأثر الإيجابي في تطبيق الاحترازات الوقائية.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
08:53 PM

بالصور.. شرطة مكة تنفذ حملات على مخالفي التباعد الجسدي ولبس الكمامة

شملت أحياء بني مالك جنوب محافظة جدة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
858

نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة جولاتاً ميدانية على الأسواق الشعبية بجنوب محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد.

وتركزت الحملات في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة لتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية وقد حرر رجال الأمن عدة مخالفات للمخالفين وكانت الجولة في أحياء بني مالك الشعبية والورش المجاورة لها.


وساهمت هذه الجولات المكثفة لشرطة منطقة مكة المكرمة في نشر الوعي لدى المواطن والمقيم وكان لها الأثر الإيجابي في تطبيق الاحترازات الوقائية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,362
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,298
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,169
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,523

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة