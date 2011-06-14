يتلقى الدكتور سعيد سعيد عبيد التهاني بمناسبة تخرج ابنته الدكتورة إيمان من كلية طب الأسنان من جامعة الملك خالد بأبها.
"إيمان آل عبيد" تحصل على الدكتوراه في طب الأسنان
يتلقى الدكتور سعيد سعيد عبيد التهاني بمناسبة تخرج ابنته الدكتورة إيمان من كلية طب الأسنان من جامعة الملك خالد بأبها.
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"إيمان آل عبيد" تحصل على الدكتوراه في طب الأسنانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-14
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
05:08 PM
"إيمان آل عبيد" تحصل على الدكتوراه في طب الأسنان
يتلقى الدكتور سعيد سعيد عبيد التهاني بمناسبة تخرج ابنته الدكتورة إيمان من كلية طب الأسنان من جامعة الملك خالد بأبها.
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