سفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل لإجلائهم من مناطق انتشار "كورونا"
نشرت أرقام مسؤولين لسرعة التواصل
طالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالصين عموم المواطنين الموجودين في مقاطعة ووهان بسرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا.
وقالت السفارة عبر حسابها بـ"تويتر": "تأمل السفارة من المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا".
وأدرجت السفارة في منشورها أرقامًا عدة للتواصل، تضمنت رقم السفير، ورئيس القسم القنصلي، ومسؤول شؤون السعوديين، وفقًا للآتي:
السفير: 18511178585
رئيس القسم القنصلي: 18500224844
مسؤول شؤون السعوديين: 15011007558
الصين
سفارة السعودية بالصين
فيروس كورونا
سفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل لإجلائهم من مناطق انتشار "كورونا"
حامد العلي
سبق
2020-01-25
طالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالصين عموم المواطنين الموجودين في مقاطعة ووهان بسرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا.
وقالت السفارة عبر حسابها بـ"تويتر": "تأمل السفارة من المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا".
وأدرجت السفارة في منشورها أرقامًا عدة للتواصل، تضمنت رقم السفير، ورئيس القسم القنصلي، ومسؤول شؤون السعوديين، وفقًا للآتي:
السفير: 18511178585
رئيس القسم القنصلي: 18500224844
مسؤول شؤون السعوديين: 15011007558
25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
08:15 PM
اخر تعديل
25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
08:42 PM
سفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل لإجلائهم من مناطق انتشار "كورونا"
نشرت أرقام مسؤولين لسرعة التواصل
طالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالصين عموم المواطنين الموجودين في مقاطعة ووهان بسرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا.
وقالت السفارة عبر حسابها بـ"تويتر": "تأمل السفارة من المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا".
وأدرجت السفارة في منشورها أرقامًا عدة للتواصل، تضمنت رقم السفير، ورئيس القسم القنصلي، ومسؤول شؤون السعوديين، وفقًا للآتي:
السفير: 18511178585
رئيس القسم القنصلي: 18500224844
مسؤول شؤون السعوديين: 15011007558