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في ليلة العيد.. 15مولودًا أبصروا النور بمستشفى الولادة في جدة

منهم 8 مواليد إناث و 7 ذكور وعاش ذووهم فرحة مضاعفة

عاشت ١٥ أسرة بجدة فرحة مضاعفة بمناسبة قدوم مواليدهم الجدد مع دخول الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث قضوا أجواءً عنوانها السعادة بين جنبات أقسام مستشفى الولادة والأطفال بجدة ليشهدوا ولادة أبنائهم في هذه الأيام المباركة ويدخلوا البهجة إلى قلوب أسرهم.

حيث أبصر ١٥ مولودًا النور في ليلة عيد الفطر المبارك، منهم ٨ مواليد إناث و ٧ ذكور، وتم تقديم جميع الخدمات والعناية اللازمة للمواليد والتي كانت سببًا في رؤية الابتسامة على وجوه الأهالي وسط اهتمام الكوادر الطبية والفنية بالمستشفى.

يُذكر أن إدارة المستشفى أقامت يوم أمس حفل معايدة للمرضى والمراجعين والموظفين بالمستشفى، بهدف مشاركة الموظفين والمرضى وذويهم بهذه المناسبة السعيدة على جميع المسلمين، وتم زيارة جميع المرضى وتوزيع الهدايا بهذه المناسبة على الجميع.

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في ليلة العيد.. 15مولودًا أبصروا النور بمستشفى الولادة في جدة
سبق

عاشت ١٥ أسرة بجدة فرحة مضاعفة بمناسبة قدوم مواليدهم الجدد مع دخول الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث قضوا أجواءً عنوانها السعادة بين جنبات أقسام مستشفى الولادة والأطفال بجدة ليشهدوا ولادة أبنائهم في هذه الأيام المباركة ويدخلوا البهجة إلى قلوب أسرهم.

حيث أبصر ١٥ مولودًا النور في ليلة عيد الفطر المبارك، منهم ٨ مواليد إناث و ٧ ذكور، وتم تقديم جميع الخدمات والعناية اللازمة للمواليد والتي كانت سببًا في رؤية الابتسامة على وجوه الأهالي وسط اهتمام الكوادر الطبية والفنية بالمستشفى.

يُذكر أن إدارة المستشفى أقامت يوم أمس حفل معايدة للمرضى والمراجعين والموظفين بالمستشفى، بهدف مشاركة الموظفين والمرضى وذويهم بهذه المناسبة السعيدة على جميع المسلمين، وتم زيارة جميع المرضى وتوزيع الهدايا بهذه المناسبة على الجميع.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
08:35 PM

في ليلة العيد.. 15مولودًا أبصروا النور بمستشفى الولادة في جدة

منهم 8 مواليد إناث و 7 ذكور وعاش ذووهم فرحة مضاعفة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
3,031

عاشت ١٥ أسرة بجدة فرحة مضاعفة بمناسبة قدوم مواليدهم الجدد مع دخول الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث قضوا أجواءً عنوانها السعادة بين جنبات أقسام مستشفى الولادة والأطفال بجدة ليشهدوا ولادة أبنائهم في هذه الأيام المباركة ويدخلوا البهجة إلى قلوب أسرهم.

حيث أبصر ١٥ مولودًا النور في ليلة عيد الفطر المبارك، منهم ٨ مواليد إناث و ٧ ذكور، وتم تقديم جميع الخدمات والعناية اللازمة للمواليد والتي كانت سببًا في رؤية الابتسامة على وجوه الأهالي وسط اهتمام الكوادر الطبية والفنية بالمستشفى.

يُذكر أن إدارة المستشفى أقامت يوم أمس حفل معايدة للمرضى والمراجعين والموظفين بالمستشفى، بهدف مشاركة الموظفين والمرضى وذويهم بهذه المناسبة السعيدة على جميع المسلمين، وتم زيارة جميع المرضى وتوزيع الهدايا بهذه المناسبة على الجميع.

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