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بسبب كورونا.. تأجيل أولمبياد الشباب في دكار من عام 2022 إلى 2026

تقام ألعاب المخصصة للرياضيين بين سن الـ14 وحتى الـ18 عاماً كل سنتين

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقررة إقامتها في دكار 2022، (إلى 2026)؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت اللجنة في بيان لها أنه: "سيسمح تأجيل دكار 2022 للجنة الأولمبية الدولية، واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية بالتخطيط لأنشطتها بشكل أفضل، التي تأثرت بتأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 (إلى 2021)، وكذلك التأجيلات المتتالية لأحداث رياضية دولية أخرى ونتائج الأزمة الصحية العالمية على الجوانب التشغيلية والمالية".

وتقام ألعاب الشباب، المخصصة للرياضيين بين سن الـ14 وحتى الـ18 عاماً، كل سنتين منذ النسخة الأولى في سنغافورة عام 2010، وذلك بالتناوب بين الألعاب الصيفية والشتوية على غرار الألعاب الأولمبية الكلاسيكية.

اللجنة الأولمبية الدولية دكار 2022

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب كورونا.. تأجيل أولمبياد الشباب في دكار من عام 2022 إلى 2026
سبق

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقررة إقامتها في دكار 2022، (إلى 2026)؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت اللجنة في بيان لها أنه: "سيسمح تأجيل دكار 2022 للجنة الأولمبية الدولية، واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية بالتخطيط لأنشطتها بشكل أفضل، التي تأثرت بتأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 (إلى 2021)، وكذلك التأجيلات المتتالية لأحداث رياضية دولية أخرى ونتائج الأزمة الصحية العالمية على الجوانب التشغيلية والمالية".

وتقام ألعاب الشباب، المخصصة للرياضيين بين سن الـ14 وحتى الـ18 عاماً، كل سنتين منذ النسخة الأولى في سنغافورة عام 2010، وذلك بالتناوب بين الألعاب الصيفية والشتوية على غرار الألعاب الأولمبية الكلاسيكية.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
01:47 PM

بسبب كورونا.. تأجيل أولمبياد الشباب في دكار من عام 2022 إلى 2026

تقام ألعاب المخصصة للرياضيين بين سن الـ14 وحتى الـ18 عاماً كل سنتين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقررة إقامتها في دكار 2022، (إلى 2026)؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت اللجنة في بيان لها أنه: "سيسمح تأجيل دكار 2022 للجنة الأولمبية الدولية، واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية بالتخطيط لأنشطتها بشكل أفضل، التي تأثرت بتأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 (إلى 2021)، وكذلك التأجيلات المتتالية لأحداث رياضية دولية أخرى ونتائج الأزمة الصحية العالمية على الجوانب التشغيلية والمالية".

وتقام ألعاب الشباب، المخصصة للرياضيين بين سن الـ14 وحتى الـ18 عاماً، كل سنتين منذ النسخة الأولى في سنغافورة عام 2010، وذلك بالتناوب بين الألعاب الصيفية والشتوية على غرار الألعاب الأولمبية الكلاسيكية.

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