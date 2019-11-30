"الهلال الأحمر" يشارك بـــ١١ فرقة عنايات متقدمة في "رالي الرياض"

عمل على توفير أفضل الكوادر البشرية والآليات والسيارات اللازمة

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي في "رالي الرياض" المقام على مدار ثلاثة أيام بدايةً من الخميس وحتى يوم السبت، حيث تتولى تأمين خط سير الرالي ومراكز الصيانة بفرق إسعافية موجودة على طول السباق، من خلال توفير أكثر من ١١ فرقة عناية متقدمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: الهلال الأحمر عمل على توفير أفضل الكوادر البشرية والآليات والسيارات المشاركة في "رالي الرياض"، وبما يتناسب مع طبيعة المنطقة من خلال فرق عنايات دفع رباعي تتناسب مع طبيعة الأرض المقام عليها السباق.

وأضاف: تم توزيع ١١ فرقة عنايات دفع رباعي إضافة لفرقتي إسعاف مع بداية أو نقطة سباق ونهاية السباق، وتمركزت فرق العنايات الدفع الرباعي بالقرب من مضمار السباق.

وأردف المتحدث: 17 سيارة من سيارات الخدمات والقيادات الميدانية والخدمات اللوجستية تشارك إضافة إلى المستودع الطبي المتنقل خلال السباق مع قوة بشرية تصل إلى ٣١ فرداً من مختلف القطاعات التابعة للهيئة ذات العلاقة.

وكان مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض قام بزيارة للفرق أثناء عملية التجمع، وحثهم على تقديم أفضل الخدمات الإسعافية والتواجد بشكل جيد، بما يضمن التدخل السريع في حالة حدوث أي مكروه.