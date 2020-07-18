الأمن العام: منع الدخول المشاعر حتى 12 ذي الحجة

أفاد حساب الأمن العام الرسمي بـ"تويتر"، بأنه بدأ منع الدخول للمشاعر المقدسة "منى ومزدلفة وعرفات" حتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.
أفاد حساب الأمن العام الرسمي بـ"تويتر"، بأنه بدأ منع الدخول للمشاعر المقدسة "منى ومزدلفة وعرفات" حتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.
أفاد حساب الأمن العام الرسمي بـ"تويتر"، بأنه بدأ منع الدخول للمشاعر المقدسة "منى ومزدلفة وعرفات" حتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.
أفاد حساب الأمن العام الرسمي بـ"تويتر"، بأنه بدأ منع الدخول للمشاعر المقدسة "منى ومزدلفة وعرفات" حتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.