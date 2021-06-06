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رئيس نادي الإبل: الترحيل لكل مقيم يساعد في عمليات "عبث الإبل"

بعد لجوء البعض له بغرض الفوز بمراكز متقدمة في مهرجان المزايين

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن عقوبة الترحيل والوضع على القائمة السوداء ستكون بانتظار أي مقيم بالمملكة يساعد في "عبث الإبل".

وأوضح "بن حثلين" أن ذلك يشمل المساعدة في هذه المخالفة سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسوف يرحل المتورط من المملكة العربية السعودية ويوضع في القائمة السوداء بعد تطبيق العقوبة.

يذكر أن "عبث الإبل" عبارة عن عمليات تجميل يلجأ لها البعض في محاولة خداع المشاهد بجمالها، ومنها لغرض الدخول في المنافسات في مهرجان مزايين الإبل والفوز بمراكز متقدمة، وهو ما يتم ضبطه من قبل اللجان المختصة في أكثر من نسخة سابقة معاقبة مرتكبه وفق الأنظمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس نادي الإبل: الترحيل لكل مقيم يساعد في عمليات "عبث الإبل"
سبق

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن عقوبة الترحيل والوضع على القائمة السوداء ستكون بانتظار أي مقيم بالمملكة يساعد في "عبث الإبل".

وأوضح "بن حثلين" أن ذلك يشمل المساعدة في هذه المخالفة سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسوف يرحل المتورط من المملكة العربية السعودية ويوضع في القائمة السوداء بعد تطبيق العقوبة.

يذكر أن "عبث الإبل" عبارة عن عمليات تجميل يلجأ لها البعض في محاولة خداع المشاهد بجمالها، ومنها لغرض الدخول في المنافسات في مهرجان مزايين الإبل والفوز بمراكز متقدمة، وهو ما يتم ضبطه من قبل اللجان المختصة في أكثر من نسخة سابقة معاقبة مرتكبه وفق الأنظمة.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
04:36 PM

رئيس نادي الإبل: الترحيل لكل مقيم يساعد في عمليات "عبث الإبل"

بعد لجوء البعض له بغرض الفوز بمراكز متقدمة في مهرجان المزايين

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
6
3,315

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن عقوبة الترحيل والوضع على القائمة السوداء ستكون بانتظار أي مقيم بالمملكة يساعد في "عبث الإبل".

وأوضح "بن حثلين" أن ذلك يشمل المساعدة في هذه المخالفة سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسوف يرحل المتورط من المملكة العربية السعودية ويوضع في القائمة السوداء بعد تطبيق العقوبة.

يذكر أن "عبث الإبل" عبارة عن عمليات تجميل يلجأ لها البعض في محاولة خداع المشاهد بجمالها، ومنها لغرض الدخول في المنافسات في مهرجان مزايين الإبل والفوز بمراكز متقدمة، وهو ما يتم ضبطه من قبل اللجان المختصة في أكثر من نسخة سابقة معاقبة مرتكبه وفق الأنظمة.

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