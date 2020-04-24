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الاتحاد المصري لكرة القدم .. تمديد تعليق نشاط كرة القدم حتى منتصف مايو المقبل

القرار يسري على جميع المسابقات المحلية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط كرة القدم، حتى منتصف شهر مايو المقبل.

وقال الاتحاد، في بيان ، إنه بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء المصري باستمرار فرض الحظر على الحركة، والحد من التجمعات الكبيرة قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة ابتداءً من أول مايو ولمدة 15 يومًا أخرى، على أن يسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا ابتداءً من منتصف شهر إبريل الحالي حتى نهايته تماشيًا مع قرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن التي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

فيروس كورونا الجديد الاتحاد المصري لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد المصري لكرة القدم .. تمديد تعليق نشاط كرة القدم حتى منتصف مايو المقبل
سبق

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط كرة القدم، حتى منتصف شهر مايو المقبل.

وقال الاتحاد، في بيان ، إنه بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء المصري باستمرار فرض الحظر على الحركة، والحد من التجمعات الكبيرة قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة ابتداءً من أول مايو ولمدة 15 يومًا أخرى، على أن يسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا ابتداءً من منتصف شهر إبريل الحالي حتى نهايته تماشيًا مع قرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن التي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
12:32 AM

الاتحاد المصري لكرة القدم .. تمديد تعليق نشاط كرة القدم حتى منتصف مايو المقبل

القرار يسري على جميع المسابقات المحلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط كرة القدم، حتى منتصف شهر مايو المقبل.

وقال الاتحاد، في بيان ، إنه بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء المصري باستمرار فرض الحظر على الحركة، والحد من التجمعات الكبيرة قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة ابتداءً من أول مايو ولمدة 15 يومًا أخرى، على أن يسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا ابتداءً من منتصف شهر إبريل الحالي حتى نهايته تماشيًا مع قرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن التي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

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