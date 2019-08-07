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حاجّة نيوزلندية أسلمت على يد صديقتها وهدت أصدقاءها للإسلام

قالت أعداد المسلمين أخذت بالتزايد عقب واقعة مسجديْ كرايست تشيرتش

أعجبها ترابط أسرة صديقتها وعلاقة توادهم وتراحمهم؛ فأعلنت إسلامها، إنها الحاجة النيوزلندية "تريسي" التي شهدت حادثة مسجديْ كرايست تشيرتش، قالت راوية قصة إسلامها وإقبال الناس على اعتناق الإسلام عقب الحادثة.

وقالت: "كانت لي صديقة مسلمة تعاملني بشكل جيد؛ حيث كانت صادقة ومحبة للناس وفعل الخير.

وأضافت: أردت أن أتعرف أكثر على سماحة الإسلام؛ فقمت بزيارة صديقتي المسلمة بمنزلها؛ حيث شعرت بالدهشة لما شهدته من ترابط أسري وتعامل يفوق الوصف بالطيبة؛ مما زاد شغفي لمعرفة كيفية الدخول في الإسلام، ومَنّ الله عليّ بالإسلام، واصطحبتني بعدها صديقتي للمسجد القريب لأُعلن إسلامي.

وأضافت "تريسي" أن الخير أحيانًا يخرج من رحم الشر؛ فقد شهدت أعدادًا متزايدة من الأشخاص الذين أسلموا في نيوزلندا عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف المسجدين؛ مضيفةً بدموع سالت على وجنتيها أن ملايين الناس من غير المسلمين في أمسّ الحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ويشرح لهم جوانب العظمة والحكمة والكمال والسماحة والعدل في الإسلام، وهو ما أنقله لأصدقائي؛ حيث أعرّفهم على تعاليم وسماحة الإسلام.

ووصفت "تريسي" رحلة الحج بأنها رحلة إيمانية، وأن اليوم الذي رأت فيه الكعبة المشرفة يُعد من أجمل أيام عمرها، وقالت أعيش حاليًا في المشاعر المقدسة وفي أطهر البقاع وأجمل وأروع أيام حياتي؛ حيث لا يوجد تفريق ولا تمييز بين عربي أو أعجمي، أو أسود أو أبيض.

واختتمت "تريسي" حديثها بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبالعزيز آل سعود -حفظه الله- على استضافتها في هذا البرنامج غير المستغرب على خادم الحرمين الشريفين، والذي يجسّد بعطاءاته وحرصه على تلمّس حاجات إخوانه المسلمين بالعالم؛ سائلة الله أن يُديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها، وأن يتقبل من الجميع صالح أقوالهم وأعمالهم.

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حاجّة نيوزلندية أسلمت على يد صديقتها وهدت أصدقاءها للإسلام
سبق

أعجبها ترابط أسرة صديقتها وعلاقة توادهم وتراحمهم؛ فأعلنت إسلامها، إنها الحاجة النيوزلندية "تريسي" التي شهدت حادثة مسجديْ كرايست تشيرتش، قالت راوية قصة إسلامها وإقبال الناس على اعتناق الإسلام عقب الحادثة.

وقالت: "كانت لي صديقة مسلمة تعاملني بشكل جيد؛ حيث كانت صادقة ومحبة للناس وفعل الخير.

وأضافت: أردت أن أتعرف أكثر على سماحة الإسلام؛ فقمت بزيارة صديقتي المسلمة بمنزلها؛ حيث شعرت بالدهشة لما شهدته من ترابط أسري وتعامل يفوق الوصف بالطيبة؛ مما زاد شغفي لمعرفة كيفية الدخول في الإسلام، ومَنّ الله عليّ بالإسلام، واصطحبتني بعدها صديقتي للمسجد القريب لأُعلن إسلامي.

وأضافت "تريسي" أن الخير أحيانًا يخرج من رحم الشر؛ فقد شهدت أعدادًا متزايدة من الأشخاص الذين أسلموا في نيوزلندا عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف المسجدين؛ مضيفةً بدموع سالت على وجنتيها أن ملايين الناس من غير المسلمين في أمسّ الحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ويشرح لهم جوانب العظمة والحكمة والكمال والسماحة والعدل في الإسلام، وهو ما أنقله لأصدقائي؛ حيث أعرّفهم على تعاليم وسماحة الإسلام.

ووصفت "تريسي" رحلة الحج بأنها رحلة إيمانية، وأن اليوم الذي رأت فيه الكعبة المشرفة يُعد من أجمل أيام عمرها، وقالت أعيش حاليًا في المشاعر المقدسة وفي أطهر البقاع وأجمل وأروع أيام حياتي؛ حيث لا يوجد تفريق ولا تمييز بين عربي أو أعجمي، أو أسود أو أبيض.

واختتمت "تريسي" حديثها بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبالعزيز آل سعود -حفظه الله- على استضافتها في هذا البرنامج غير المستغرب على خادم الحرمين الشريفين، والذي يجسّد بعطاءاته وحرصه على تلمّس حاجات إخوانه المسلمين بالعالم؛ سائلة الله أن يُديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها، وأن يتقبل من الجميع صالح أقوالهم وأعمالهم.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
12:07 PM

حاجّة نيوزلندية أسلمت على يد صديقتها وهدت أصدقاءها للإسلام

قالت أعداد المسلمين أخذت بالتزايد عقب واقعة مسجديْ كرايست تشيرتش

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
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أعجبها ترابط أسرة صديقتها وعلاقة توادهم وتراحمهم؛ فأعلنت إسلامها، إنها الحاجة النيوزلندية "تريسي" التي شهدت حادثة مسجديْ كرايست تشيرتش، قالت راوية قصة إسلامها وإقبال الناس على اعتناق الإسلام عقب الحادثة.

وقالت: "كانت لي صديقة مسلمة تعاملني بشكل جيد؛ حيث كانت صادقة ومحبة للناس وفعل الخير.

وأضافت: أردت أن أتعرف أكثر على سماحة الإسلام؛ فقمت بزيارة صديقتي المسلمة بمنزلها؛ حيث شعرت بالدهشة لما شهدته من ترابط أسري وتعامل يفوق الوصف بالطيبة؛ مما زاد شغفي لمعرفة كيفية الدخول في الإسلام، ومَنّ الله عليّ بالإسلام، واصطحبتني بعدها صديقتي للمسجد القريب لأُعلن إسلامي.

وأضافت "تريسي" أن الخير أحيانًا يخرج من رحم الشر؛ فقد شهدت أعدادًا متزايدة من الأشخاص الذين أسلموا في نيوزلندا عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف المسجدين؛ مضيفةً بدموع سالت على وجنتيها أن ملايين الناس من غير المسلمين في أمسّ الحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ويشرح لهم جوانب العظمة والحكمة والكمال والسماحة والعدل في الإسلام، وهو ما أنقله لأصدقائي؛ حيث أعرّفهم على تعاليم وسماحة الإسلام.

ووصفت "تريسي" رحلة الحج بأنها رحلة إيمانية، وأن اليوم الذي رأت فيه الكعبة المشرفة يُعد من أجمل أيام عمرها، وقالت أعيش حاليًا في المشاعر المقدسة وفي أطهر البقاع وأجمل وأروع أيام حياتي؛ حيث لا يوجد تفريق ولا تمييز بين عربي أو أعجمي، أو أسود أو أبيض.

واختتمت "تريسي" حديثها بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبالعزيز آل سعود -حفظه الله- على استضافتها في هذا البرنامج غير المستغرب على خادم الحرمين الشريفين، والذي يجسّد بعطاءاته وحرصه على تلمّس حاجات إخوانه المسلمين بالعالم؛ سائلة الله أن يُديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها، وأن يتقبل من الجميع صالح أقوالهم وأعمالهم.

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