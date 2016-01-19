جمعية "أيتام جدة" تطوّر مهارات مستفيديها قيمياً

من خلال"عناية".. بمشاركة خبراء وتربويين

تنفذ جمعية رعاية الأيتام بجدة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برنامج "عناية".



يهدف البرنامج إلى تطوير الأيتام مهاريًا وقيميًا في بيئة مهيأة وجاذبة، بمشاركة نخبة من الخبراء والتربويين.



وقال المدير التنفيذي للجمعية د.م. محمد ناقرو: إن الجمعية تشارك في تنفيذ برنامج عناية الذي تتبناه مؤسسة السبيعي الخيرية لعدد من جهات القطاع الثالث المتميزة.



وأضاف "ناقرو" أن البرنامج تضمن تدريب المشرفين على الأيتام على مهارات الإسعافات الأولية الضرورية، بالإضافة إلى رفع مستوى المسؤولية الشخصية لدى اليتيم المشارك، وتعريفه بمهارات استخدام التقنية واستثمارها في التطوير الشخصي.



ولفت إلى أن البرنامج استفاد منه 60 مشاركًا، وتم تنفيذه بمقر الجمعية، وتضمن مادة معرفية مصممة من أجل البرنامج، ولاقى تفاعلًا من المشاركين الأيتام وأسرهم.