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"النيابة العامة": منتهك العزل أو الحجر الصحي يعاقَب بالسجن مدة تصل لسنتين وغرامة تصل لـ200 ألف ريال

أكدت: إبعاد المقيم المدان ومنعه من دخول السعودية نهائيًّا مع مضاعفة العقوبات حال التكرار

حذَّرت "النيابة العامة" من انتهاك أحكام الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة من قِبل المصابين بفيروس كورونا، أو المخالطين لهم، أو المشتبه في إصابتهم؛ وذلك صونًا للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي عبر "تويتر": "كل من انتهك تعليمات العزل أو الحجر الصحي، الصادرة عن الجهة المختصة بشأن فيروس كورونا، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى مئتي ألف ريال".

وتابعت: "إبعاد المقيم المدان عن السعودية، ومنعه من الدخول إليها نهائيًّا، مع مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة".

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"النيابة العامة": منتهك العزل أو الحجر الصحي يعاقَب بالسجن مدة تصل لسنتين وغرامة تصل لـ200 ألف ريال
سبق

حذَّرت "النيابة العامة" من انتهاك أحكام الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة من قِبل المصابين بفيروس كورونا، أو المخالطين لهم، أو المشتبه في إصابتهم؛ وذلك صونًا للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي عبر "تويتر": "كل من انتهك تعليمات العزل أو الحجر الصحي، الصادرة عن الجهة المختصة بشأن فيروس كورونا، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى مئتي ألف ريال".

وتابعت: "إبعاد المقيم المدان عن السعودية، ومنعه من الدخول إليها نهائيًّا، مع مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة".

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
11:26 PM

"النيابة العامة": منتهك العزل أو الحجر الصحي يعاقَب بالسجن مدة تصل لسنتين وغرامة تصل لـ200 ألف ريال

أكدت: إبعاد المقيم المدان ومنعه من دخول السعودية نهائيًّا مع مضاعفة العقوبات حال التكرار

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ذياب الشمري - الرياض
3
5,429

حذَّرت "النيابة العامة" من انتهاك أحكام الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة من قِبل المصابين بفيروس كورونا، أو المخالطين لهم، أو المشتبه في إصابتهم؛ وذلك صونًا للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي عبر "تويتر": "كل من انتهك تعليمات العزل أو الحجر الصحي، الصادرة عن الجهة المختصة بشأن فيروس كورونا، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى مئتي ألف ريال".

وتابعت: "إبعاد المقيم المدان عن السعودية، ومنعه من الدخول إليها نهائيًّا، مع مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة".

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