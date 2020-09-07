جامعة جدة تطلق 16 فعالية متنوعة لدعم "التعليم عن بُعد"

تستهدف أولياء أمور الطلاب والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس

أطلق رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، المجموعة الأولى لبرامج الجامعة المجتمعية الافتراضية للتعليم عن بُعد، التي تأتي استجابة لقرار وزارة التعليم بتبني التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1442هـ، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة جدة للحد من آثار جائحة كورونا، وكأحد توجهات مشروع رؤية الجامعة السعودية الحديثة المواكبة لرؤية المملكة 2030، ومبادرة جامعة بلا أسوار.

وتتضمن باقة البرامج، العديدَ من الفعاليات التي تستهدف أولياء أمور الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والعاملين بالإشراف التربوي بإدارات التعليم العام والتعليم الجامعي، وتشمل (16) فعالية متنوعة ما بين محاضرة وورشة عمل وندوة ولقاء يشارك في تنفيذها نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتتناول البرامج العديدَ من الموضوعات؛ منها لقاء عن فوائد ومميزات التعليم عن بُعد، وندوة التدريس الرقمي، وتعليم ذوي الإعاقة في الجامعات عن بُعد، وكيفية التعامل وتشخيص ذوي الإعاقة عن بُعد، والتعاون بين البيت والمدرسة عن بُعد، وأثر التعليم عن بُعد في التحصيل الدراسي، إلى جانب عدد من البرامج التي تسعى لإكساب المشاركين بها بعض القدرات والمهارات الاحترافية كتصميم البرامج التعليمية عن بُعد، واستخدام التطبيقات الإلكترونية في التعليم الذاتي، وتصميم الفيديوهات لأغراض تعليمية.

وأهابت جامعة جدة بالراغبين المشاركة في هذه البرامج والاستفادة منها، الدخول على موقع الجامعة، ومعرفة مواعيدها، والروابط الإلكترونية اللازمة لكل برنامج.