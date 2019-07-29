سعود بن نايف: أنتم واجهة بلادكم.. وعليكم استشعار الأمانة تجاه ضيوف الرحمن

خلال لقائه مديري المنافذ للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الحجيج

التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أمس الأحد بمكتبه بديوان الإمارة مديري منافذ المنطقة الشرقية للاطلاع على استعدادات الجهات العاملة في المنافذ لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج هذا العام.

ونوه الأمير سعود بن نايف بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- من اهتمام وجهود لخدمة ضيوف الرحمن، التي تأتي امتدادًا لما دأبت عليه قيادة هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس - طيب الله ثراه - حتى هذا العهد الميمون.

وأكد أنه يتوجب على العاملين كافة في المنافذ أن يستشعروا الأمانة التي يحملونها تجاه ضيوف الرحمن، وأنهم واجهة هذه البلاد؛ وهو ما يحتم عليهم أن لا يتوانوا عن بذل كل الجهود وفق الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة -أيدها الله-، وتقديم التسهيلات كافة لخدمة ضيوف الرحمن منذ دخولهم إلى أراضي السعودية حتى مغادرتهم إلى بلادهم -بحول الله- سالمين آمنين.

وشدَّد على ضرورة الوقوف الميداني على المواقع كافة، والتأكد من خطط السلامة والطوارئ في المنافذ البرية والبحرية والجوية. سائلاً الله لهم التوفيق والإعانة، وأن يجعل ما يقدمونه في موازين أعمالهم.

حضر اللقاء المدير العام لجوازات المنطقة الشرقية العميد عويد العنزي، ومدير جمرك جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي، ومدير جمرك البطحاء سعود العنزي، ومدير جمرك الخفجي عبدالعزيز التويجري، ومدير جمرك الرقعي علي الحمامة، والعقيد خالد القحطاني مدير جوازات البطحاء، والعقيد ضويحي السهلي مدير جوازات جسر الملك فهد، والعقيد حمدان البقمي مدير جوازات الخفجي، والرائد عبدالله الزهراني مدير جوازات الرقعي.